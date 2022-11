Motos y Soat

Los datos no mienten. En Colombia circulan alrededor de 10 millones de motos. Solamente en Bogotá, esa cifra supera el medio millón. Su crecimiento ha sido exponencial en la última década y lo seguirá siendo por diferentes motivos: porque la moto es hoy por hoy una herramienta de trabajo, de recreación o una opción de movilidad ante las falencias del transporte público. Y el alza de la gasolina podría incentivar aún más su uso.

Partiendo de esa base, cabe señalar que mientras más vehículos de estos ruedan por las calles, mayor es el número de siniestros. El 80 % de los accidentes de tránsito que se registran en el país involucran a un motociclista. Peor aún: la moto simbolizan hoy una epidemia de muertos y heridos que debería escandalizarnos. En lo que va corrido del año, 7.000 personas han perdido la vida en Colombia como resultado de un siniestro en ellas. Y en Bogotá, ya son 200 las víctimas fatales por esta causa.

El país no puede seguir tolerando semejante catástrofe. Porque lo es. Hay múltiples motivos que derivan en estos siniestros: imprudencia, exceso de velocidad, falta de pericia, mal estado de los vehículos. Pero no todo es culpa de las motos. Las vías en mal estado, la intolerancia de otro actor vial, la mala señalización o la negligencia, están segando la vida de motociclistas y acompañantes.

Ahora bien, se entiende que el espacio público es para uso de todos los que interactúan en él, llámense motociclistas, conductores de carro, peatones o ciclistas. Convivir allí se vuelve un reto común. Por lo mismo, el Estado debe fijar unas reglas y unas responsabilidades. Entre ellas figura el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), que existe hace muchos años y pagan todos los conductores. Y ahí ha surgido un debate por cuenta de los mismos motociclistas, que han cuestionado su costo y la dificultad para adquirirlo.

Sin embargo, ha sido el propio Gobierno el que ha desatado una polémica al anunciar que las motos, las que hoy revisten mayor peligro, tengan un 50 % de descuento en el Soat, en particular las de menos de 150 c. c., es decir, la gran mayoría. Esto significa un subsidio de 2 billones de pesos que saldrían del sistema de salud. Para los expertos se trata de una salida en falso que subvenciona a quienes más siniestros generan, incentiva el uso de ellas, privilegia a un medio ineficiente antes que al transporte público y envía un pésimo mensaje: que prima el derecho de una minoría que bloquea vías, colapsa ciudades y evade el pago del Soat (el 60 % lo hace), antes que el de las mayorías más vulnerables, como los peatones.

Hacia adelante, se debe evaluar el impacto de esta medida de tinte asistencialista como un factor que tiene el potencial de perpetuar el problema. Además, es deseable que en lo sucesivo se consulten otros requerimientos, incluidos los de los propios moteros. Partidas como la ya prometida, de dos billones de pesos, bien pueden ser aprovechadas en el futuro en lo que ha hecho falta de verdad: pedagogía, sensibilización, control de la venta de motos y de las escuelas de capacitación. O para aliviar la dura realidad que afronta el transporte público. Sin resultados en estos frentes, los siniestros con motos seguirán siendo pan de cada día, y sus conductores, motivo de permanente estigmatización.

EDITORIAL