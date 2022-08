Uno de los resultados del proceso del informe ejecutivo del empalme presidencial fue la definición de un amplio paquete de “propuestas para los primeros 100 días”. Dentro de esta agenda para ese período crucial de arranque del gobierno de Gustavo Petro, el equipo del empalme incluyó un punto que ha despertado inquietud en varios sectores.

Se trata de la recomendación al presidente entrante para que “declare una moratoria minera”. Los objetivos serían la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los actuales concesionarios, el establecimiento del potencial minero del país para la transición energética, la revisión de los acuerdos de coordinación y concurrencia de la Agencia Nacional Minera con los alcaldes y “diseñar un nuevo modelo minero” en línea con las prohibiciones ambientales.



Si bien estas propuestas caben dentro de la categoría de sugerencias y no son decisiones ejecutivas, el hecho de que una de ellas se enfoque en intervenir una rama dinámica del aparato productivo del país ha generado incertidumbre en el sector minero. Este renglón de la economía viene de sufrir un severo impacto a raíz de la pandemia de covid-19 que paralizó operaciones y exploraciones, para luego experimentar una reactivación muy vinculada a los precios internacionales.



A esto se añaden tanto el importante aporte de la minería al rubro total de exportaciones en este año –jalonado por la guerra rusa en Ucrania– como la contribución de las regalías mineras a varias economías regionales. Sugerir una intervención drástica de este sector –así sea solo para los proyectos en exploración– no parece ir acorde con lo que implica esta dinámica.



Además, al no haber claridad del horizonte temporal que cobijaría el cumplimiento de esas cuatro razones para declarar la moratoria, el panorama de la minería automáticamente se llenaría de nubarrones. Lo deseable, entonces, es que la evaluación de esta recomendación, que será una de las primeras tareas del próximo ministro de Minas y Energía, se haga con ponderación, analizando todas las variables en juego y escuchando las voces del sector.

EDITORIAL

