‘Monsieur’ Platini

Hubo una época en la que el mediocampista francés Michel Platini, número 10 de la selección de su país y de Juventus de Turín, fue considerado el mejor futbolista del mundo. No es una exageración: Platini, apodado el Rey por su presencia en la cancha, no solo ganó en 1983, 1984 y 1985 el Balón de Oro al gran jugador del año, sino que, en la célebre encuesta de la Fifa en busca de la gran figura del siglo XX, quedó de séptimo, después de Pelé, Maradona, Di Stéfano, Beckenbauer, Cruyff y Best. Por todo ello, por esa gloria merecida y ese talento innegable, fue tan triste que Platini fuera vetado del mundo del fútbol cuando estalló la crisis de 2015.

Él era, en ese entonces, el presidente de la Uefa: uno de los dirigentes futboleros más importantes del mundo. Y, en medio del sonado caso de corrupción que forzó al eterno Sepp Blatter a irse, anunció su campaña para convertirse en el nuevo presidente de la Fifa. Pronto se echó atrás –“Adiós, Fifa”, declaró a los medios– porque empezó a ser investigado por el Comité de Ética de la federación. Y luego fue suspendido del deporte, “por no mostrar compromiso ni actitud ética”, hasta 2023. Desde entonces, su nombre de estrella apareció en varios escándalos. Y esta semana ha sido mencionado en la cuestionada entrega del mundial de 2022 a Catar.



Platini fue detenido el martes pasado en una estación de policía de París en la que se disponía a dar su testimonio, como testigo, en el caso de Catar. El miércoles, después de responder todas las preguntas que le hicieron, fue puesto en libertad, pero su sensación –según declaró– era de dolor, de injusticia, de desagradecimiento después de una vida dedicada al fútbol. Y, sin embargo, como van las cosas, su vida de antigua estrella y mito ambulante no solo es una fábula ejemplar sobre lo difícil que es ser un hombre luego de haber sido un semidiós, sino una demostración de lo que sucede cuando un gremio se siente y se cree por encima de las leyes.



