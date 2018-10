¿Mirar a otro lado?

Las revelaciones que día a día se desgranan como evidencias del que puede ser un atroz crimen contra un periodista y la libertad de expresión, e involucran a grandes potencias económicas, cada vez dejan más comprometidos a la monarquía saudí y el príncipe Mohamed bin Salmán, aunque su país está haciendo todo lo posible por difundir versiones que lo alejen de cualquier responsabilidad.

A las supuestas evidencias obtenidas a través de un reloj inteligente, que dan cuenta de aparentes torturas, desmembramientos e, incluso, la decapitación del columnista crítico con la corona, se sumaron las imágenes difundidas este lunes en las que aparece uno de los supuestos agentes de inteligencia venidos desde Riad, a manera de doble, con las ropas del desaparecido, una barba falsa y paseándose por lugares emblemáticos de Estambul. Todo para sustentar la tesis inicial de que el periodista salió por sus propios medios de la legación diplomática. Los zapatos eran lo único diferente en el atuendo.



El sábado pasado, finalmente, y ante la enorme presión internacional, la corona tuvo que admitir que Khashoggi murió en una pelea dentro del consulado, adonde se había acercado con el fin de obtener un documento necesario para su boda; un lamentable “error”, una operación “no autorizada”, como la calificaron desde Riad, en la que el heredero no tuvo ninguna participación. Pero ¿dónde están sus restos?



Un diario cercano al Gobierno turco reveló este lunes que uno de los agentes de inteligencia se habría comunicado desde el consulado cuatro veces con el despacho del jefe del gabinete del príncipe, y por ello resulta difícil creer que el heredero no estuviera al tanto.



Arabia Saudí es un actor muy pesado para la economía mundial y un aliado estratégico de Washington en la obsesión de Trump de aislar a Irán, por lo que los países son demasiado cautos en cualquier tipo de condena. Solo Alemania ha ordenado no aprobar nuevas ventas de armas, mientras que los demás no saben cómo mirar para otro lado. Tremenda papa caliente.



