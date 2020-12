Mirada realista a las vacunas

El anuncio de que una vacuna contra el covid-19 fue aprobada para uso de emergencia en el Reino Unido encendió la luz en el túnel generado por una inédita, prolongada y agobiante pandemia. Pero, a su vez, arreció las discusiones en torno a sus beneficios y limitaciones, sin dejar de lado los intereses de todo tipo que mueven estos biológicos.

Y aunque todos los desarrolladores de vacunas que ya han informado resultados tan prometedores como preliminares de ensayos de fase III estiman que ellos pueden producir dosis cuantificadas en cientos de millones, los cálculos más optimistas aseguran que este alcance no cubrirá más de un tercio de la población mundial necesitada a finales del 2021. Con el agravante de que las poblaciones de países pobres tendrán que esperar hasta el 2024 para vacunarse, según estimaciones que acaba de revelar la revista Nature. Esta limitación en la oferta ya es un gran problema, pero no es el único. La puesta a disposición de estos productos en menos de la décima parte del tiempo que normalmente requiere un proceso tan complejo tiene implícitas más preguntas que respuestas en medio de una presión que crece para obtenerlas, a todo nivel.



Ello sin contar que la mayoría de los proyectos que puntean en esta inédita carrera tienen como base plataformas técnicas y científicas nunca antes probadas, por lo cual no existen referentes sobre eficiencia y seguridad a mediano y largo plazo. De hecho, algunas de ellas son profármacos que inducen la producción de los factores que estimulan las defensas en el cuerpo, en una apuesta audaz y casi mágica para los profanos.

En este contexto, la confianza en los avances agigantados que en los últimos tiempos han tenido la biología molecular, la genética, la biogenómica, la química y la farmacología, así como el rigor de los investigadores, podría ser un piso suficiente para avanzar con tranquilidad. Sin embargo, no hay que olvidar que todos los reportes que muestran niveles de inmunidad asombrosos y efectos adversos casi nulos han sido dados a conocer de manera preliminar por las mismas corporaciones dueñas de los proyectos, sin que se conozcan hasta ahora las necesarias evaluaciones por pares ni las correspondientes publicaciones que exige la ciencia a este nivel.

Tal realidad no ha sido impedimento para que en este mercado los primeros apostadores sean los gobiernos más poderosos en términos económicos e incluso políticos, tanto que se proyecta la sensación de que el resto del mundo se la va a jugar por lo que ellos dejen. Para la muestra, los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros cinco países ricos del mundo, que representan el 13 por ciento de la población mundial, ya han reservado aproximadamente la mitad de las vacunas disponibles, sin contar compromisos contractuales para pedir dosis adicionales. Este escenario plantea un desequilibrio que apenas comienza a evidenciarse.



En este complejo camino, por supuesto, hay que esperar que progresivamente vayan apareciendo los resultados de 58 proyectos de vacunas que se hallan en ensayos clínicos y 87 aún en laboratorio para distensionar la situación y equilibrar las cargas. Pero esto requiere tiempo, y el planeta exige soluciones inmediatas. Y es aquí en donde Colombia –aceptando su lugar en el mundo– tiene que dar pasos seguros, así sean cortos, poniendo como horizonte el bienestar de todos. En ese sentido, las decisiones que se tomen en términos de negociación, financiación, compras, distribución y priorización en la aplicación deben fundamentarse en la mejor información disponible, con discusiones participativas en los ámbitos técnico y académico, y en un marco de transparencia absoluto.



En esta pandemia todos deben aportar, y eso incluye correr ciertos riesgos, pero estos tienen, indefectiblemente, que ser muy inferiores a sus beneficios. Es necesario que los productores de las vacunas pongan sobre la mesa toda la información para el escrutinio no solo de la agencia regulatoria nacional, sino de los expertos para evaluar de forma crítica los potenciales efectos sobre la población. También es urgente fijar unas líneas rojas que no se pueden traspasar. En las necesarias negociaciones bilaterales, las farmacéuticas no pueden arrinconar al país, y mejor cuanto menos secretas sean.



De igual forma, es importante que la población conozca, a través de un proceso permanente de ilustración simple pero efectiva, todos los detalles de las vacunas, incluidos eventos adversos. Esto para que, a modo de un consentimiento informado, se pueda acceder voluntaria y autónomamente a este recurso.



No sobra decir que la priorización en las primeras fases de vacunación debe estar blindada de corruptela, politiquería y amaños y, en cambio, definida en rigurosos parámetros epidemiológicos y de derechos humanos. Hay mucho en juego.

