Migración africana

Esta semana, el drama humanitario del éxodo africano que hace escala en nuestro país para llegar a Norteamérica se hizo evidente por cuenta de dos menores de edad –de 8 y 13 años–, provenientes de Guinea, que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado y encontrados diez días después.

Colombia ha sido de puertas abiertas y es un ejemplo internacional por sus esfuerzos en materia migratoria. En sintonía con este principio, se han dictado medidas que protegen a esta población. Sin embargo, hay normas que, aun teniendo buenas intenciones, pueden ser aprovechadas para favorecer delitos como la trata de personas.

En mayo de este año, el Gobierno eliminó la visa tipo V a 14 países, entre ellos Guinea –de donde venían los niños– y otros ocho africanos. Este documento les permite a quienes lo portan estar máximo 24 horas en la zona de tránsito del aeropuerto y como requisito de entrada les exige que tengan tiquetes y hayan sido admitidos en el país destino.

Sin determinar con exactitud la relación causa y efecto, desde octubre hay un aumento de la llegada de viajeros desde África para hacer el tránsito a EE. UU. Pero desde noviembre El Salvador, país de paso hacia suelo estadounidense, impuso una tarifa de 1.100 dólares que deben pagar la mayoría de africanos que quieran entrar.

Por eso, y aunque en la Cancillería aseguran que no existe una crisis, hoy se vive una congestión en El Dorado a causa de los migrantes que no cumplen con los requisitos del país destino o que no pueden pagar la tarifa impuesta por El Salvador. Otras voces afirman que las redes de tráfico se han escudado en la flexibilización para ofrecer una ruta pasando por Bogotá.

Lo cierto es que esta sensible situación es una clara señal de alerta para revisar este decreto, si a ello hay lugar, e impedir que una norma con un propósito noble termine propiciando infortunados episodios como el de los menores abandonados. A fin de cuentas, de lo que se trata es de aplicar medidas eficaces y de evitar que crezca un drama humanitario en el corazón del principal aeropuerto del país.

EDITORIAL