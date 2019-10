Metro encarrilado

En un logro de enorme importancia, la Alcaldía de Bogotá consiguió que dos firmas se le midieran a presentar sus ofertas económicas para pujar por la construcción de la primera línea del metro. Se trata de los consorcios Metro de Bogotá (una alianza entre mexicanos y españoles) y Transmimetro (integrada por dos empresas chinas). Culmina así un largo proceso de más de tres años desde que, en mayo de 2016, el Concejo dio luz verde a la creación de la Empresa Metro y se priorizó la iniciativa en el Plan de Desarrollo.

A partir de entonces se han surtido 77 etapas hasta llegar a esta instancia. Entre los pasos dados están las negociaciones con el Gobierno Nacional, la estructuración técnica, financiera y legal del proyecto, el compromiso del Ejecutivo para aportar el 70 por ciento de los recursos, el apalancamiento de dineros para la compra de predios, la evaluación para el traslado de redes, el aval de la banca multilateral para la consecución de créditos externos (uno de los pasos claves), la aprobación de vigencias futuras por el cabildo y la presentación de las ofertas económicas, ayer.



Por ser una de las obras de mayor envergadura en el país, no ha estado exenta del escrutinio público y político. Nueve tutelas y ocho demandas se interpusieron ante distintos organismos para frenar el proceso. Por fortuna, la mayoría de ellas no prosperaron, lo cual es una señal del riguroso blindaje jurídico que lo acompaña. Esto no quiere decir, sin embargo, que a 18 días de la adjudicación no existan riesgos, sobre todo al tratarse de una iniciativa con múltiples intereses y que no ha escapado a la controversia política, dada la coyuntura electoral. Pero, como decía el alcalde Peñalosa, hay que ser optimistas, entre otras razones porque se ha contado con el acompañamiento permanente de los órganos de control: Procuraduría, Personería y Veeduría. Ha actuado bien la Administración Distrital al pedir esa supervisión, pues hablamos de una obra cuyo costo se ha estimado en 12,9 billones de pesos.

Este primer tramo del metro tendrá una extensión de 23,9 kilómetros, 16 estaciones (diez de las cuales estarán conectadas a TransMilenio) y cubrirá nueve localidades. Partirá del extremo sur de la ciudad y finalizará en la avenida Caracas con calle 72. Su construcción se iniciará en el 2020, y se espera que esté funcionando en el 2025.



Vale resaltar que el proceso contractual contempla una figura que protege el desarrollo de la obra: la distribución de riesgos. Esto quiere decir que en las condiciones pactadas, cualquier inconveniente recaerá en el constructor y no en la ciudad, como suele ocurrir con proyectos de este tipo, en los que muchas veces las contrariedades llevan a su parálisis.



Así mismo, queda claro que quien construya el metro se encargará de su operación durante los 20 años posteriores a su culminación. Lo que sigue ahora es decisivo: la evaluación de las dos ofertas económicas, que incluye compromisos de pólizas, garantías bancarias, cumplimiento y un riguroso protocolo de transparencia.



Lo de ayer fue importante: tener oferentes para el metro; ahora viene lo histórico: adjudicar su construcción después de 70 años de espera. La ciudad y el país se lo merecen.



