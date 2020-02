Mercaderes del cáncer

Nadie más vulnerable que una persona en medio de la desazón que causa el diagnóstico de un cáncer. Tan sabido es esto que muchos avivatos se escudan en dichas fragilidades para lucrarse ofreciendo productos y tratamientos curativos sin ningún tipo de soporte científico.

Y no se trata de ofertas veladas, sino que muchas de ellas –cuando no todas– se publicitan de manera descarada, incluso en las mismas puertas de los hospitales, en centros establecidos y –como ocurre en los tiempos que corren– por medio de las redes sociales, sin control alguno.



Lo grave es que intervenciones, aplicación de medicamentos, brebajes, inyecciones, vacunas y hasta métodos invasivos sin registro sanitario son ofrecidos por personas carentes de formación académica en sitios sin las debidas autorizaciones de funcionamiento.



Pero tampoco hay que desconocer que algunos médicos y otros profesionales también forman parte de estas comparsas indebidas, en las que se amparan tras sus títulos, para aprovecharse de la desesperanza de estas personas y sus familiares, lo que en estos contextos plantea serios debates éticos.

Hay ofertas tan arraigadas en la comunidad a través de la publicidad, y sobre supuestos casos exitosos, que llegan a pasar como válidas e irrefutables –todo sin soporte técnico o académico–, pero que al ser cuestionadas o puestas en evidencia, quienes las promueven se sienten atacados y terminan poniendo a sus incautos clientes en contra de quienes los desnudan.



Y no se trata de desacreditar aquellas organizaciones y profesionales que si bien no ofrecen cura, proporcionan servicios de soporte, cuidados paliativos, manejo del dolor, asistencia familiar y apoyo psicológico y espiritual a pacientes y familiares en las etapas difíciles que acompañan el cáncer. De ninguna manera. Ellas merecen todo el respeto y respaldo, porque no se nutren de engañar a la gente con falsas esperanzas.



Pero, hay que decirlo, nada tienen de inocentes aquellos estafadores capaces de llevar hasta la quiebra a familias enteras que se prenden de cualquier tabla de salvación que les ofrezca una luz. Los ejemplos abundan, y algunos de ellos fueron expuestos por este diario esta semana, en medio de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, en una publicación que dejó claro que este tipo de ofertas no son una excepción.



Para ellos solo caben sanciones rigurosas, y esto exige que, de una vez por todas, las autoridades de control, empezando por las secretarías de Salud, entiendan que su responsabilidad está centrada en proteger a la población y erradicar, como corresponde, estos engaños en sus jurisdicciones. De igual forma al Invima, que debe aplicar medidas sanitarias contra todos los productos fraudulentos que se ofrecen con estos fines.



Lo cual no impide que la comunidad –sin excepción– entienda que debe denunciar a estos delincuentes, así como confiar su salud a profesionales e instituciones de probada idoneidad. El país ha hecho muchos esfuerzos para tener una cobertura integral en cáncer. De ahí que es inconcebible que esto se presente ante la mirada de todos.



