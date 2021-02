Desde el primer día, la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del acuerdo de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, ha estado en la mira de la opinión. Sobre todo, ha sido blanco constante de los dardos de quienes han sido críticos de todo el proceso que condujo a su creación.

Más allá de entrar a valorar estas posturas, se puede decir que era previsible que generara desconfianza la apuesta por una justicia transicional que funciona bajo paradigmas diferentes a los de la justicia ordinaria, en un contexto de tantas heridas, de un conflicto tan largo.



A la luz de esta realidad, hay que calificar como positivo el auto del caso 01 sobre “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP”, revelado la semana pasada en una audiencia de imputación de cargos con presencia de varios de los antiguos comandantes de esta guerrilla; es un paso en la dirección correcta, más allá de asuntos que inquietan, como el que se eluda el uso del término ‘secuestro’.



Con todo, las 322 páginas del auto dejan claro que son resultado de un largo y riguroso trabajo en el que se consultaron y corroboraron múltiples fuentes. Tiene que ser tenido en cuenta por quienes han expresado dudas y quienes han lanzado ácidas críticas a esta jurisdicción, pilar central de la paz estable y duradera que urge construir.



Ante todo, el documento envía un mensaje tranquilizador con respecto al compromiso de esta jurisdicción en aras de llegar a la verdad acerca de un delito, el secuestro, que ha dejado heridas profundas y todavía abiertas en tantas familias colombianas. La misma conducta que marcó un antes y un después para la exguerrilla en su propia historia: una vez la adoptó como fuente de financiación de forma tan cruel como sistemática, su imagen ante la ciudadanía terminó de deteriorarse. Muy pocos colombianos siguieron valorando de alguna manera sus ideales revolucionarios, tal y como lo documentaron las encuestas de opinión de aquellos años.

Tras reconocer el paso dado por la JEP, no queda sino esperar que todo el engranaje de la justicia transicional funcione. Muchas voces habían coincidido en que era necesario darle un compás de espera a esta jurisdicción, pero también en que el tiempo se agotaba para comenzar a ver los frutos de su labor.



Y es que por más alentadora que pueda resultar esta noticia, hay que ser claros en que todavía resta mucho trecho. Ahora es de esperar que los acusados, los antiguos comandantes, estén a la altura de su obligación con las víctimas y con el país de hacer todo lo que esté a su alcance para que se conozca toda la verdad sobre cada uno de los secuestros de los que fueron responsables: 21.396, según la acusación.



En sus manos está no solo llevar algo de alivio a tantas familias, sino dejar claro, con su compromiso con el cumplimiento de las condenas que reciban en caso de aceptar los cargos, que es posible sanar heridas para que las nuevas generaciones no tengan que asumir esa tarea y puedan dedicarse a construir un nuevo pacto social fundado en el pilar común de que la barbarie del conflicto jamás podrá volver a ocurrir.



