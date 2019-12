Mensaje de diálogo

Mañana termina la primera etapa de la negociación formal del salario mínimo para 2020. Como se sabe, la mesa tripartita de concertación –Gobierno, empresarios y sindicatos– se levantó el viernes pasado sin haber llegado a un acuerdo para establecer el monto mínimo legal por pagar a un empleado en Colombia.

Por el lado del sector empresarial, la carta sobre la mesa es un alza del 5 por ciento, que lo dejaría en unos 971.000 pesos. Al otro lado de la mesa, las centrales obreras empujan por un aumento del 8,1 por ciento, y quedaría en alrededor del millón de pesos. Así las cosas, la cita de este jueves es un último esfuerzo de las partes por concertar el salario mínimo para el año entrante.



A primera vista, los 29.000 pesos de diferencia que separan a los empresarios de los sindicatos parecen una cantidad moderada, incluso hasta baja. Subirle esa diferencia a una persona, o a diez empleados, en principio no quebraría a ninguna empresa.



No obstante, es necesario considerar que esa cantidad representa no solo el alza para todos y cada uno de los cientos de miles de trabajadores con salario mínimo legal en el país, sino además otros costos y precios adicionales que están asociados al mínimo. En otras palabras, su impacto es billonario para el sector productivo.

El llamado a los empresarios y las centrales obreras es a hacer un último esfuerzo mañana para concertar en momentos de protesta y rabia FACEBOOK

TWITTER

Otro factor que ha afectado el tono de las negociaciones es el del paro nacional vigente y la oleada de protestas ciudadanas de las últimas semanas. Aunque la mesa de concertación está convocada para la discusión específica del salario mínimo, las centrales obreras han incluido otros puntos relativos al incremento de las pensiones y la congelación de los precios de varios bienes y servicios.



Es obvio que los representantes de los trabajadores esgriman el entorno político nacional como un arma de negociación frente al Gobierno y los empresarios. También es cierto que el desencanto ciudadano tiene varias causas, entre ellas sociales y con raíces económicas, como las reformas laboral y pensional y las altas tasas de desempleo.



Pero la decisión final de este incremento salarial debería estar sustentada lo máximo posible en argumentos y discusiones técnicas. Las consideraciones políticas, aunque inevitables y que es necesario ponderar, no pueden ser la motivación principal para la definición de una cifra tan crucial.



Vale decir que cada país tiene así mismo una realidad económica propia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar un aumento del 20 por ciento del salario mínimo como acuerdo entre sector empresarial y trabajadores. Más que el porcentaje, que responderá a las condiciones mexicanas, lo clave para resaltar es el acuerdo.



El llamado aquí a los empresarios y las centrales obreras es a aprovechar el encuentro de mañana para hacer un esfuerzo responsable y sereno a fin de alcanzar un acuerdo. Entre otra cosas, en momentos de malestar social y protesta ciudadana, este consenso ratificará la capacidad de los colombianos de escucharse los unos a los otros y tramitar las diferencias vía concertación.



editorial@eltiempo.com.co