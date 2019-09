Mensaje al mundo

Era grande la expectativa en torno a la cita anual en Nueva York de los líderes mundiales con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobra decir que el planeta vive días convulsos, y esta organización sigue siendo el foro por excelencia para la búsqueda colectiva de soluciones.

Al final, dos hechos marcaron la cita, con la paradoja de que ninguno tuvo lugar en el marco de esta en estricto sentido. Por un lado, la emotiva intervención de la joven activista sueca Greta Thunberg en la cumbre del clima, el lunes. Airada, Thunberg lanzó un contundente reproche a los líderes presentes por no haber ejecutado, hasta el momento, lo necesario para evitar que el calentamiento global siga aumentando. Hoy, muchos plantean que este discurso fue la piedra angular de un indispensable movimiento de corte generacional llamado a transformar, definitivamente y para bien, la relación de la humanidad con su entorno.



El segundo fue la revelación de nuevos detalles de la manera como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden. Revelaciones que desembocaron en la decisión de los congresistas demócratas de abrirle una investigación al mandatario.



Ambos hechos le restaron bastante relevancia a la crisis entre Irán y Arabia Saudita y a otra crisis, más grave y que toca directamente a Colombia: la venezolana.



No obstante la coyuntura descrita, este asunto logró ocupar titulares, muchos de los cuales aludieron a la intervención, el miércoles, del presidente Iván Duque. El discurso del mandatario dio buenas señales sobre los que serán los ejes de la política exterior de su gobierno de aquí en adelante. Esta agenda gira desde ya en torno a la protección ambiental, el cambio de régimen en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y su estrategia de implementación del acuerdo de paz, ‘Paz con legalidad’.



Tópicos todos que no son fáciles de materializar en logros tangibles. Así ocurre con la mitigación del cambio climático y la protección del Amazonas. Desplegar acciones verdaderamente transformadoras no depende solo de Colombia. Aunque por algo se empieza, y en esta materia es evidente que Duque supo tomar el lugar protagónico que le correspondería a Brasil, luego de que el presidente de esta nación, Jair Bolsonaro, salió con un lamentable discurso en el cual negó los incendios de las últimas semanas y planteó que lo que ocurra en esta región solo le compete a su país.



De vuelta a la cuestión de Venezuela, este fue el componente central del mensaje de Duque al mundo. Dejó ver las dos caras que conforman la política exterior hacia el país vecino: el impulso para la salida de Nicolás Maduro del poder y el manejo de una de las crisis migratorias más graves del hemisferio occidental en muchos años. Al llamado a derrocar el régimen autoritario de Caracas se sumó este año un dosier que denuncia el albergue que Maduro da a las organizaciones criminales colombianas. El mandatario colombiano buscaba equiparar a Venezuela con otras naciones como Afganistán, que sostienen grupos terroristas en su territorio.

Aunque es claro que al Presidente le asiste la razón moral al denunciar la situación de los vecinos, un cambio de régimen

es una operación diplomática con alto nivel de sofisticación, que aún no asoma

La denuncia tuvo un ingrediente polémico. Dos fotografías incluidas en el documento generaron cuestionamientos sobre la información presentada respecto al lugar y la fecha del registro. Al escribirse estas líneas, el Gobierno había explicado lo ocurrido con una de estas imágenes, reafirmando que sí fue tomada en territorio venezolano. Más allá del desenlace que tenga la controversia, lo ocurrido demostraría un descuido inaceptable de los servicios de inteligencia.



Dicho lo anterior, a partir de lo planteado se puede sugerir que la estrategia diplomática del gobierno Duque frente a Venezuela atraviesa un trecho pantanoso. Si bien es claro que al Presidente le asiste la razón moral al denunciar la situación de los vecinos, un cambio de régimen es una operación diplomática con un alto nivel de sofisticación, que aún no asoma.



La otra cara es la manera como Colombia ha manejado la crisis migratoria. Aquí es notable el esfuerzo del Gobierno por divulgar en todos los espacios posibles la magnitud de la situación y los principios solidarios con que la está abordando. La entrada de 1,4 millones de venezolanos en tres años, según datos de Acnur, ha sido absorbida por Colombia de un modo encomiable, que el mundo ya está empezando a valorar. No obstante, urge redoblar tales esfuerzos, ya que de cada diez pesos que se necesitan, solo uno es aportado por la comunidad internacional.



Por último, cabe destacar el mensaje filosófico de defensa del multilateralismo y de la actual arquitectura global detrás de todas las intervenciones del presidente Duque. En estos tiempos en que el populismo y el aislacionismo asedian, Colombia se pone del lado correcto: el de las soluciones multilaterales para desafíos colosales.



EDITORIAL

