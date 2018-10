Menos armas en la calle

Desde el pasado viernes empezó a regir en Bogotá el decreto 599, firmado por el alcalde Enrique Peñalosa, que busca restringir la compra y venta callejera de armas blancas en la ciudad, y, desde luego, el porte de estas, siempre que no sea estrictamente para uso laboral o educativo. Quien viole la norma será multado con 196.000 pesos.

Se trata de una medida importante que refuerza el propio Código de Policía, cuyo artículo 27 sanciona el porte de dichos elementos. Sobre todo, es un esfuerzo por crear conciencia de que no se necesita llevar armas cortopunzantes y, en últimas, por mejorar la seguridad de los ciudadanos y salvar vidas.



En Bogotá hay un insospechado comercio y manejo de estos objetos. Muchos llevan consigo navajas, cuchillos o puñaletas, que en su gran mayoría no son propiamente para “pelar piña”, como se refirió el Alcalde. Hay que decirlo claramente: son tenebrosas herramientas del hampa.



Las cifras son escalofriantes. En los primeros seis meses de este año hubo en la capital del país 580 homicidios; de ellos, 258 (el 45 por ciento) se cometieron con puñales y cuchillos. Estas tragedias absurdas hay que evitarlas. Lo mismo que los numerosos atracos, pues la última encuesta de victimización y percepción de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer que en el primer semestre de 2018, el 58 por ciento de los hurtos se perpetró a punta de armas blancas.



Además, en lo que va del año, solamente en TransMilenio han sido decomisados más de 12.000 de los citados elementos. Todo un impresionante panorama que justifica la medida, con las excepciones del caso. En una ciudad como esta, las armas blancas no se deben vender en los andenes como quien ofrece golosinas ni llevar como inofensivos bolígrafos. Un esfuerzo mayor tendrá que hacer la Policía, que debe recibir el respaldo de cada ciudadano, pues un cuchillo callejero menos puede significar una vida que se salva.



EDITORIAL

