A estas alturas de la historia de las sociedades, no deja de sonar extraño, de cierto modo paródico, todo lo que tenga que ver con las monarquías. Hoy en día, las historias de reyes y de príncipes no suelen encontrarse en las noticias de política, sino en las secciones de entretenimiento, pero sería un error menospreciar la importancia del papel representativo y simbólico de las figuras monárquicas en democracias tan complejas como la española, la belga, la danesa, la sueca o –en especial– la británica.

Tanto las librerías como las colecciones cinematográficas están llenas de documentos que pueden demostrar lo fundamental que ha sido la realeza –en particular, en las últimas ocho décadas, el reinado valeroso de Isabel II– para la relativa paz, la consistencia y la identidad del Reino Unido. En un primer momento, la noticia de la renuncia a sus títulos reales de los duques de Sussex, o sea la renuncia a la monarquía que han hecho el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle supuestamente para no repetir la suerte de la princesa Diana, puede sonar a chisme de la alargada telenovela real: ‘¡Megxit!’, titularon los diarios sensacionalistas.



Pensándolo mejor, es todo un retrato de los tiempos que corren. La monarquía británica ha sido una jefatura estatal, un árbitro más que necesario, un piso, una señal de fortaleza nacional para la democracia parlamentaria del Reino Unido, pero, alineados con aquellos críticos que, como la periodista Camilla Long, los ven como “un par de ladrones de oxígeno” a los que el pueblo británico les paga 60.000 libras al día, los duques de Sussex han preferido seguir el camino de la independencia. La reina Isabel ha sido tajante: ha aceptado la renuncia sin mayores transiciones, con todo lo que implica, de una vez.



Y, aun cuando podría pensarse lo contrario, hasta ayer los diarios británicos –y la mayoría de la gente– no parecían del lado de los que se van, sino de parte de una monarquía que sigue siendo lo único que ha estado allí siempre.



