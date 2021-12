Medidas necesarias

Bien hace el Gobierno Nacional, ante la incertidumbre que genera la variante ómicron, en exigir a todos los viajeros internacional mayores de 18 años que ingresan al país la presentación de un certificado o carné de vacunación con esquema completo, que se haya terminado como mínimo catorce días antes de su entrada al país, o en su defecto, una prueba PCR tomada en un lapso no mayor de 72 horas.



Esto porque, dada la información científica disponible, la circulación de esta variante ya es prácticamente planetaria, en un contexto de mayor rapidez de sus contagios.



Son medidas en esencia recíprocas si se tiene en cuenta que la mayoría de países las aplican, pero en realidad deberían ser normas generales, por la inmunización difundida en todo el mundo y la necesidad de frenar el ingreso de formas virales que puedan desplazar a las que ya circulan en cada lugar, a la par que se atenúa la posibilidad de generar variantes nuevas.



De igual forma, es válido reconocer la extensión de estas condiciones para los nacionales o residentes que retornen de cualquier parte del mundo, lo cual no puede interpretarse, de ninguna manera, como una forma de discriminación, sino como un componente racional de protección colectiva.

Es claro también que estas no son imposiciones, sino factores que propenden a una cultura del autocuidado y la protección sanitaria del entorno, que ojalá más temprano que tarde se pueda generar de manera voluntaria. Aquí vale retomar la proximidad de la demostración de la vacunación plena para ingresar a cualquier espectáculo público desde la próxima semana, con el objetivo de enfatizar que con su aceptación a todo nivel se están poniendo a prueba la solidaridad, el respeto y los valores que priman en la convivencia civilizada.



Por otro lado, la ratificación de la insinuada pérdida de la capacidad de defensa que tienen las vacunas después de los seis meses hecha por la Organización Mundial de la Salud reaviva el deber general de propender para que las poblaciones –principalmente en riesgo– se apliquen los respectivos refuerzos para minimizar los demostrados peligros a los que se enfrentan. Sin dejar de lado la insistencia de que quienes no hayan recibido la primera dosis lo hagan a la mayor brevedad. No se justifica que sigan falleciendo personas de covid-19 cuando existen las herramientas gratuitas para prevenir en un elevado porcentaje estos desenlaces fatales.



Si bien es cierto que se inicia una temporada en la que se hacen presentes los factores que elevan los contagios, también es imperativo decir que estos tendrían menor impacto en términos de enfermos y muertos si colectivamente se asume que para pasar tranquilos esta época, la vacunación debería ser no solo una obligación sanitaria, sino un deber moral.



Que al terminar el año el 90 por ciento de los colombianos tengan al menos una dosis de cualquiera de las vacunas contra el covid-19 y que todos los mayores de 50 años que hayan completado sus esquemas hace más de seis meses tengan sus refuerzos deben ser tareas generales que permitirían pensar en un año nuevo más próspero en términos de salud.

