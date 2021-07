Medidas necesarias

Colombia atraviesa el momento más complejo de la pandemia, evidenciado en un incremento de contagios, muertes y en niveles de ocupación inéditos de las camas de cuidados intensivos y de otras áreas hospitalarias, condiciones que exigen mirar las cosas con calma y redefinir estrategias para atenuar esta situación, en beneficio de todos.

Hace unos días, en su balance epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba cuenta de que en la última semana de junio nuestro país tuvo el mayor crecimiento de casos, con relación al número de habitantes en la región, y ocupó el sexto lugar en número de contagios por millón de habitantes en América Latina y el segundo puesto en números absolutos. Más allá de estos indicadores, se trata de un panorama que no puede pasar inadvertido si se le suman los más de 600 muertos diarios que se reportan cada semana.



En este escenario –por todos conocido, además de sufrido–, lo último en lo que se puede pensar es en que no hay nada que hacer y que cualquier medida que se tome es oponerse frontalmente a la necesaria e invocada apertura de todas las actividades de la economía nacional. Aquí no caben equivocaciones.

Si bien el país no puede detenerse, hay que evaluar medidas para proteger a la gente, acordes con los indicadores de la pandemia en cada ciudad. FACEBOOK

TWITTER

Basta ver que la resolución 777, que expidió el Ministerio de Salud el 2 de junio, estableció los criterios para una apertura progresiva y gradual y dejó de manera explícita que en aquellos lugares que tuvieran una ocupación de camas de UCI superior al 85 por ciento no podían comenzar ciclos de apertura ni permitir mayores flexibilizaciones que las que traían hasta ese momento. Sin embargo, al tenor de los indicadores, esto simplemente no se ha cumplido.



El asunto es tan evidente que el mismo Ministerio emitió recientemente la circular 037 de 2021, en la que les recordaba a los alcaldes y gobernadores la necesidad de aplicar las disposiciones que consideraran necesarias para frenar los contagios y, consecuentemente, la presión sobre el sistema de salud. Esto incluye, por ejemplo, restricciones de la movilidad y actividad nocturna, la prohibición de espectáculos públicos masivos, el control de aforos, la aplicación de la ley seca y la insistencia en el reforzamiento de los protocolos de bioseguridad a todo nivel.



Lamentablemente, con las excepciones de rigor, en buena parte del territorio nacional parecen coexistir el agresivo avance de la pandemia y una apertura sin atenuantes y sin autocontrol que pone en riesgo a la gente. Por ello resulta obligatorio y clave que las autoridades tengan claro que si bien el país no puede detenerse ni encerrarse, sí deben tomar medidas audaces para proteger a la población al máximo, basadas en los indicadores e índices de seguimiento epidemiológico, que hoy más que nunca se tornan relevantes.



Lo anterior tiene sentido si se toma en cuenta que, según los pronósticos de los expertos, la etapa crítica de la pandemia se mantendrá –al menos– otras 3 semanas, tiempo relativamente corto para tomar algunas acciones, sin riesgo de que el país se quiebre, pero demasiado largo si algunos mandatarios regionales y locales continúan con los brazos abajo, como si no pasara nada. El momento es crucial, y la responsabilidad es de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com