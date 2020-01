Medicamentos en cintura

Si hay un sector urgido de decisiones certeras y que impacten en beneficio de todos, es el de la salud. Y por eso, cada vez que alguna de ellas se toma vale la pena referenciarla, apoyarla y seguirla para que alcance su verdadera dimensión.

La política farmacéutica, que entre otros puntos incluye el control de precios de los medicamentos, es una de esas estrategias audaces que, aunque por sus resultados se defiende por sí sola, no deja de tener vientos de costado que tratan de bajarle el perfil.



La determinación tomada esta semana, que pone en cintura 770 medicamentos por los cuales el sistema de salud no pagará más de lo definido después de la aplicación de una fórmula técnica y alejada de caprichos e intereses, demuestra que es posible concertar medidas que alivian el bolsillo de todos.



Vale recordar que hasta hace poco, los colombianos y el sistema de salud pagaban precios absurdos y abusivos por fármacos que en algunos países, incluso vecinos, se conseguían por precios hasta diez veces menores.



Y fueron estos abusos reiterados los que llevaron a los últimos ministros a poner en riesgo su pellejo y su credibilidad al dar una pelea no solo en los escenarios económicos, sino en los políticos y los jurídicos, para crear una lista de control que ha crecido de forma lenta pero con paso firme.

Hay que reconocer que si bien las farmacéuticas y algunas comercializadoras mostraron su disgusto en un comienzo, la mayoría han entrado en una senda de concertación que ha convertido este avance nacional en una referencia para el mundo.



Y no es exagerado, porque la sola medida del lunes representa un ahorro, en un solo año, de más de 320.000 millones de pesos, que sumados a los 1.717 productos ya controlados proyectan unos ahorros de 1,2 billones de pesos, nada despreciables y que caen muy bien a las desvencijadas finanzas sectoriales.



Por supuesto, la gente espera que este control de precios también incluya el canal comercial para productos de uso común que impactan el bolsillo de todos. Sin embargo, saber que medicamentos de alto costo se están pagando a precios razonables es una gran noticia, lo que no ha sido gratuito, sino el resultado del esfuerzo y liderazgo de los reguladores del sistema.



Estas medidas que hoy permiten que todos los colombianos estén cubiertos con medicamentos de última tecnología para todas las patologías y sin ningún tipo de restricción (excepto por las barreras de acceso que algunos indecorosos insisten en levantar) son las que merece y requiere este sector.



Y demuestran, además, que en estos momentos, en los que se espera un titular en el Ministerio de Salud y algunos politiqueros quieren convertir el cargo en una moneda de pago, dentro de este gobierno existen personas capaces de conducir la salud a buen puerto, sin necesidad de buscar tanto ni de exponer al sector a las dentelladas peligrosas de algunos interesados.



La política farmacéutica ya es un patrimonio nacional y hay que mantenerla, independientemente de quién sea el próximo ministro –ojalá un técnico–, que está vacante hace más de un mes.



