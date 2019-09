Matices para considerar

No debe pasarse por alto el pronunciamiento sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, acerca de cuándo deben intervenir los jueces y cuándo no en una pelea de aquellas, que en días pasados emitió la Corte Constitucional.

Se trata de una sentencia de unificación de cuatro tutelas: la de un comerciante que defendía su honra de los comentarios anónimos de un blog, la de un administrador de edificios que fue acusado de ladrón, la de una empleada del mundo audiovisual tildada de estafadora y la de un directivo de la industria musical tachado de “ratero”. Y, palabras más, palabras menos, llega a la conclusión de que cada una de las disputas que suceden en las redes debe ser revisada como caso individual.



Los magistrados defienden la libertad de expresión consagrada por la Constitución colombiana, pero también reivindican el derecho a vivir sin deshonras ni ofensas. Dicho de otro modo, según la Corte, en Colombia, la ciudadanía puede decir lo que piensa de la manera que prefiera decirlo, puede controvertir lo que le parezca equivocado, puede denunciar lo que juzgue violento contra la sociedad, puede trenzarse en las peleas verbales que suceden en las redes, a no ser que un ciudadano vea “gravemente afectados sus derechos a vivir una vida digna y sea humillado”.

Fue el caso del empresario de la industria musical, denigrado y arrinconado durante siete años, el que dio la clave del asunto: la Corte consideró que los mensajes ofensivos, por reiterados y alevosos, vulneraban el buen nombre y la honra del ciudadano, y le ordenó quitarlos tanto de YouTube como de Face-book a la persona que los escribió. A partir de ese proceso particular, más violento y persistente que los otros tres, emitió una guía con diez líneas de las que podrán servirse los jueces a la hora de encarar las tutelas que señalen una afectación de sus derechos en las redes sociales.



Dice la guía, en resumen, que la libertad de expresión es la regla general, que las discusiones entre ciudadanos en las redes sociales suelen darse entre iguales, que ciertas disputas se pueden dirimir en las mismas redes, pero, como las redes no son tribunales y no existen los derechos a enlodar y a mortificar durante años, es probable que –cuando alguien denuncie a otro por deshonrarlo– los jueces se vean en la tarea de establecer el tamaño del daño según el autor y las circunstancias: el mensaje, el medio, la duración y el número de receptores.



La sentencia de la Corte debe ser un llamado a la responsabilidad en las redes, tanto a los líderes como a la ciudadanía. De ninguna manera su interpretación puede derivar en casos de censura por los operadores judiciales. Se tiene que estar alerta para que no surjan así las arbitrariedades. Dicho esto, hay que recordar que los funcionarios y las figuras públicas no solo deben soportar los cuestionamientos, sino cuidar los efectos que tienen sus palabras. Los demás usuarios de Twitter o de Facebook, por su parte, están obligados a lo mismo que los obliga el Código Penal: a no calumniar y no injuriar, a no llamar a la guerra, a la discriminación ni a la violencia.



