Más que ocho proyectos

En medio del ruido propio de una agenda informativa tan nutrida como la de este país, un hecho que merece por lo menos el calificativo de alentador tuvo lugar el lunes pasado.

De la mesa técnica conformada por el Gobierno Nacional luego de los resultados de la consulta anticorrupción salieron ocho proyectos, los cuales retoman las preguntas formuladas a los colombianos que acudieron a las urnas el pasado 26 de agosto y conservan el propósito de cada una de estas.



Los proyectos de ley, con el aval del presidente Iván Duque, son fruto de una meritoria concertación entre todas las fuerzas políticas con asiento en el Congreso. Las iniciativas se ocupan de asuntos como el congelamiento y la posterior reducción de los salarios de los parlamentarios y de altos funcionarios del Estado, el fin de privilegios en materia carcelaria para los condenados por delitos de corrupción, así como la obligación de devolver lo esquilmado, y fijan nuevas restricciones para que no puedan volver a contratar con despachos oficiales. Otro texto pretende que sea más efectiva la rendición de cuentas de quienes ejercen altos cargos, incluidos los congresistas, en tanto las restantes apuntan a que haya mayor participación ciudadana a la hora de definir las prioridades en la inversión regional y al establecimiento de pliegos tipo “por categorías, de acuerdo con la cuantía de la contratación”.

La mesa técnica es ante todo

un espacio de diálogo respetuoso que debe continuar. Un logro que bien vale la pena cuidar. FACEBOOK

TWITTER

A este paquete se le podrían sumar otros cuatro proyectos que el Gobierno radicó al comenzar esta legislatura y que también contienen herramientas para luchar contra este flagelo. Algunas en sintonía con puntos específicos de la consulta del pasado mes de agosto.



Por supuesto, este es solo un primer paso. Resta todo el tránsito legislativo de tales iniciativas, en el que ya se avizoran obstáculos. El haber sido fruto de una inédita –para los tiempos recientes– concertación de muy diversos partidos no es garantía de que pronto se conviertan en leyes. Lo anterior no es en sí mismo negativo, pues, así como estos proyectos pueden mejorar, gracias a los aportes de los parlamentarios, también está abierta la posibilidad de que un juicioso examen de senadores y representantes concluya cuáles de estos aspectos no son convenientes para el país. Y ello es válido.



En consecuencia, por lo pronto, es mejor detenerse y aplaudir el hecho de que la mesa técnica haya logrado acuerdos sobre estos ocho ejes, en el entendido de que es un asunto de incuestionable importancia para los colombianos, tal y como quedó suficientemente claro con los resultados de la consulta. Bien vale la analogía con una junta médica para tratar el caso de un paciente con graves complicaciones. Aquí, la prioridad es evidente: encontrar la mejor manera de combatir la dolencia. Algo así parece estar ocurriendo en el ambiente político, consciente de que no debe hacer oídos sordos a un mensaje tan claro y contundente como el que enviaron los colombianos a través de los tarjetones de este mecanismo de participación popular.



Por lo anterior, la mesa técnica, como es el deseo del presidente Duque, tiene que continuar. Haber constituido dicho espacio de diálogo respetuoso es, a la luz de los avatares de la política colombiana en el último tiempo, un verdadero logro que debe preservarse.



editorial@eltiempo.com