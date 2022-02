Más que aplausos

La enfermedad mental de los trabajadores de la salud ha presentado un deterioro a causa de la pandemia en niveles que son preocupantes en Colombia y el mundo.



Si bien estas condiciones habían sido manifestadas en algunos análisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de dar a conocer el estudio ‘Health Care Workers Study’ (Heroes), desarrollado en 26 países de los cinco continentes, y que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concentró en once países de América para determinar el impacto derivado de la ardua tarea del personal sanitario al atender a enfermos de covid-19.



En su desarrollo se realizaron 14.502 encuestas a personas entre los 35 y los 80 años con formación académica diversa en diferentes áreas sanitarias, que de entrada dejan ver que en su mayoría presentaron déficit en las escalas psicológicas, al punto de cualificarse un malestar en este componente (ansiedad, angustia, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, etc.) en casi el 20 por ciento de los analizados, siendo Colombia en este aspecto la que muestra uno de los peores puntajes, en contraste con Guatemala, Perú, Venezuela y Uruguay, que, aunque no se libran del problema, registraron los promedios más bajos.

Otros aspectos analizados fueron los síntomas depresivos, que en la mayoría de los once países se evidenciaron en escalas inquietantes. Entre el 14 y el 22 por ciento de este personal presentaba indicio de esta patología. Sin embargo –y es de preocupar–, al cualificarse la depresión severa se halló que Chile, Brasil, Guatemala y Colombia mostraron las proporciones más altas, lo que los ubica en un escalafón de riesgo. En este aspecto llama la atención que los índices más bajos los reportó Venezuela.



En contraste con lo anterior, Colombia presenta uno de los índices más bajos en los estándares para identificar ideación suicida, condición que comparte con Venezuela, mientras que Chile y Bolivia tuvieron la mayor proporción con esta tendencia, que en estos lugares llega a comprometer al 18 por ciento de sus trabajadores en el personal de salud.



Más allá de las cifras, el análisis también deja claro que entre los factores individuales asociados a estos componentes patológicos están el deficiente apoyo social, el exceso de trabajo, las insuficientes condiciones laborales, la carencia de coberturas integrales en protección social, de elementos de seguridad y de recursos para desarrollar plenamente su trabajo. Sin dejar de lado la preocupación por la posibilidad de contagiar a sus familiares y personas cercanas, que junto al trabajo remoto durante la pandemia –contra lo que se piensa– incrementan, según los resultados, estos síntomas, lo mismo que el deceso de compañeros de trabajo y los conflictos derivados del rechazo social que al comienzo tuvo que enfrentar este personal en toda la región.



Hay que hacer claridad en que el estudio de la OMS reafirma lo mostrado por otros estudios en los que los llamados héroes, más que aplausos, exigen que se les reconozca su vulnerabilidad, que se les compense dignamente su trabajo y que, en términos de atención integral, se entienda que si se protege a quienes nos cuidan, todos salimos ganando.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com