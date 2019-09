Más condenas, menos anuncios

En Colombia rara vez pasan 24 horas sin que se anuncie un gran golpe contra la corrupción. En medio de la sensación generalizada –desafortunadamente, basada en hechos– de que los recursos públicos siguen siendo el botín de los avivatos enquistados en el Estado, los anuncios de desmonte de carteles y las capturas suelen verse como un bálsamo que nos permite pensar que no siempre es cierto que, como reza el viejo dicho, la justicia es para los de ruana.

Por desgracia, pasada la espuma de los grandilocuentes anuncios, la realidad termina siendo bien diferente y desalentadora. Así lo muestra el informe publicado por este diario, basado a su vez en una investigación de la Corporación Excelencia en la Justicia, sobre la precaria efectividad de nuestro aparato de justicia contra la corrupción, ese tumor maligno que golpea a la sociedad. Así, de cada diez procesos iniciados en relación con el saqueo de la plata de todos, solo seis llegan ante un juez.



Esto es, en el camino se quedan casi la mitad de las investigaciones porque la Fiscalía no logra armar un caso sólido. Como si no fuera suficiente revés, otra estadística que debe prender las alarmas es la de las condenas, que siguen siendo pocas (no pasan del 8 por ciento) frente al número de casos iniciados. Y ni qué decir de los montos de las penas, que, salvo contadas excepciones, no suelen superar los siete años de prisión, y muchos de los condenados por este delito terminan pagando en sus cómodas residencias, gracias a polémicos beneficios, o en confortables instalaciones militares y policiales.

Desde estas líneas se ha insistido en la necesidad de que el discurso anticorrupción, tan rentable desde el punto de vista político, debe verse reflejado en realidades concretas. No solo en normas más duras contra los ladrones de cuello blanco, como las respaldadas por más de 11 millones de colombianos en la consulta del año pasado y que el Congreso sigue sin aprobar, sino en el cumplimiento efectivo de las ya existentes.



La salida de la cárcel de sonados protagonistas de escándalos por vencimiento de términos no puede seguir viéndose como algo normal. Tampoco las laxas interpretaciones que dan los jueces a la necesidad de imponer medidas de aseguramiento, como acaba de pasar con el cuestionadísimo excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga.



Y se echan de menos acciones más concretas de la Fiscalía en casos que en su momento sonaron en los medios, pero que pasado más de un año no tienen avances. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con el del exgobernador del Meta Alan Jara y el elefante blanco de la refinería de petróleo que promovió su administración? Y los procesos penales contra varios jueces y magistrados del mismo departamento que en su hora fueron señalados de favorecer a peligrosos capos, ¿en qué quedaron?



Son solo algunos ejemplos, que la justicia debe resolver. El país todo debe pasar de la indignación a la acción frente a ese flagelo.



