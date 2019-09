Más allá de una condena

Nunca serán suficiente pena los años de cárcel que paguen criminales despiadados, en especial por delitos de violencia sexual contra menores, como el exparamilitar Hernán Giraldo Serna. El exjefe del bloque Resistencia Tayrona, quien fue extraditado por narcotráfico a EE. UU. en el 2008, purga allá una condena de 16 años de cárcel por narcotráfico.

En pocos años volverá a Colombia, donde la semana pasada recibió la primera condena en Justicia y Paz. Por haberse acogido a la justicia transicional, pagaría unos 8 años de prisión efectiva. Condena mínima que en algo aliviará el dolor que afrontan las víctimas de esos grupos, y en especial de Giraldo.



Y es que el fallo contra tan tenebroso delincuente contó 338 casos de violencia de género, en el que figuran violaciones, abortos y embarazos forzados, prostitución forzada y esclavitud sexual, entre otros delitos. Con el agravante de que el sujeto prefería niñas, y era miserable ejemplo para su tropa.



La ley es la ley, y al menos ya no está libre. Consuela saber que decenas o centenares de niñas se han salvado. Lo que le corresponde ahora al Estado es buscar por todos los medios una reparación del tejido social. Porque delitos como esos no solo destruyen a la víctima directa, sino a sus familias. Y se necesita apoyo psicosocial, alejarles ese indolente fantasma de la revictimización que suele aparecer, hacerles sentir que hay amor, reparación y que la vida vale la pena.



La guerra de los últimos 50 años fue una tragedia inenarrable para niñas, niños y mujeres, en especial. Hay 27.000 casos de violencia sexual identificados por la Unidad de Víctimas. Pero No Es Hora De Callar y otras organizaciones, con datos de unos 10 años, hablan hasta de 2 millones. Así que la tarea es del mismo tamaño del país.



Por eso, el viernes, este diario –con el apoyo de la embajada británica y la Alcaldía de Bogotá– hará un acto de memoria con varias de estas mujeres sobrevivientes. Ellas han querido hablar, y una de las tareas primordiales es oírlas.