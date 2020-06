Más allá de respiradores

En momentos en que el país avanza por la cuesta hacia el pico de la pandemia del nuevo coronavirus, conseguir ventiladores mecánicos se convierte en una tarea apremiante, dadas las señales que anuncian una potencial escasez de estos elementos vitales.

Si bien desde el comienzo se supo que los enfermos graves de covid-19 requerían conectarse a estos elementos para garantizar su supervivencia, la tarea para conseguir los faltantes que se proyectan se ha enfrentado a obstáculos difíciles de remontar.



De hecho, por primera vez en la historia la demanda de estos insumos es universal, y en ella se privilegia a los países que los producen y, por supuesto, a los que tienen mayor capacidad adquisitiva, lo que deja a Colombia en una angustiante lista de espera.

Conocedoras de la situación, las autoridades nacionales emprendieron una maratón para completar la meta de 10.000 camas de cuidados intensivos, que requieren de estos equipos para funcionar. Y en esos ajustes, rápidamente el Ministerio de Salud hizo una compra de 2.767 respiradores, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adquirió 1.691, a la par que instituciones privadas y entes territoriales se han hecho por su cuenta con un número significativo.



Y, aunque las inversiones fueron altas, lo que complica el panorama es que estos dispositivos se entregarán con cuentagotas, en un proceso que llegará hasta septiembre. Ya empezaron a llegar algunos, hay que decirlo, pero el horizonte en este sentido se torna gris.



De ahí que valga la pena avalar, reconocer e impulsar los esfuerzos de 19 iniciativas y proyectos locales realizados por universidades en compañía de la industria privada, una sinergia que, con la fabricación de tales elementos, busca paliar esta situación.



Hoy se sabe que al menos dos de estos proyectos están en su fase final, y se espera, eso sí, que no se ahorre ningún ensayo para garantizar su seguridad y funcionamiento pleno, en armonía con las máximas exigencias que para el efecto dictan las normas. En eso, el Invima debe correr sin cerrar los ojos, bajo la premisa de que la perspectiva es de largo aliento, en una pandemia que apenas comienza.



Sin embargo, para todos debe quedar claro que los respiradores son apenas uno de los componentes para atender a las personas con la vida comprometida por el covid-19. Porque poco se ha hablado de otro que es, incluso, más difícil de conseguir: los profesionales de la salud para manejar estos equipos. Intensivistas, anestesiólogos, internistas y profesionales de apoyo son francamente escasos en el país, y formarlos es tarea de años.



De ahí que, sin ser alarmistas y mirando el vaso medio lleno, lo mejor que podría pasarle a Colombia sería que no se necesitaran estos respiradores y tampoco se viera asfixiada por la demanda de médicos, lo cual pareciera lejano pero está al alcance de todos, y es la prevención absoluta del contagio con la aplicación de las únicas medidas que han sido probadas: el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico y la conciencia general de no salir de la casa si no hay una necesidad extrema. La guardia no se puede bajar, empezando por las autoridades.



