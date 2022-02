Más allá de la emergencia

La declaratoria de una emergencia ambiental por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la mala calidad del aire logró que el país le prestara la atención que requiere a la creciente deforestación en Guaviare y Meta. La llegada del aire con partículas contaminantes y nocivas para la salud provenientes de los incendios forestales en esta zona se sumó a los factores habituales que deterioran el aire capitalino y a las condiciones climáticas para que fuese necesario prender las alarmas el sábado pasado.

Aquí hay muchos elementos en juego y así como también ha habido avances –los nuevos buses eléctricos y de gas, la salida de circulación de los buses-chimenea del SITP provisional–, es claro que el de los incendios es un ingrediente cada vez más recurrente. Y es que tras la firma del acuerdo de paz, territorios selváticos que se habían mantenido a salvo de la deforestación quedaron a merced de múltiples actores que llevan varios años acabando con los bosques. Desde luego, el narcotráfico y los grupos ilegales, que necesitan tierras preciosas para su negocio. Las consecuencias de esto son de una gravedad que cuesta dimensionar, comenzando por la disponibilidad de agua para Bogotá y otras ciudades de la región Andina en el futuro cercano.



No debería ser necesaria esta situación crítica para que se recuerde la necesidad urgente de parar la deforestación. Al despliegue militar a través de la estrategia Artemisa –a la que bien valdría evaluar– se tiene que sumar una presencia integral y duradera del Estado en estos lugares. Que esta no se limite, literalmente, a apagar incendios. Es clave actuar sobre lo que hoy permite el acaparamiento indebido de tierras y avanzar rápidamente en la trazabilidad del origen de la carne que se consume en el país, para que el consumidor sepa que esta no proviene de potreros que fueron selva.



Es vital entender que aquí está en juego mucho más que la calidad del aire de Bogotá durante unas pocas semanas. De que cuidemos lo que queda de selva amazónica depende la vida.

EDITORIAL

