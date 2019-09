Mafias al acecho

Es espeluznante el relato de los hechos en los que perdió la vida la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, junto con cinco personas más: su señora madre, Blanca Otilia Sierra; Aidé Trochez, representante de la Mesa de Víctimas; Héctor González, presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Brisas en Suárez; Lavedis Ramos, seguidora de la campaña, y Yéison Obando, candidato al concejo. El vehículo en el que se movilizaban fue baleado y después incinerado. Una masacre. García, como consta en un video que ha circulado en redes sociales, había hecho claras advertencias sobre su situación de riesgo. Material publicitario de su campaña había aparecido con una macabra mancha negra como augurio de la tragedia que finalmente ocurrió.

Toda esta cadena de hechos dolorosos y no menos atroces tuvo como marco la crisis humanitaria que hoy se vive en el norte del departamento del Cauca. Situación de constante fuego cruzado, como resultado de las sangrientas y brutales disputas entre mafias por el control de negocios ilegales. Esta vez las autoridades han señalado a dos miembros de las disidencias de las Farc que operan en la zona, alias Mayinbu y alias Marlon. También ordenaron un nuevo despliegue de efectivos policiales y de inteligencia en el área. Algo tan necesario como tener acceso muy pronto a la verdad de lo sucedido para que caiga el peso de la ley sobre los responsables. Es el mensaje que deben recibir todos aquellos que pretenden atentar contra la democracia en las elecciones regionales de octubre.



De vuelta a la masacre, queda una comprensible sensación de rabia e impotencia, pues no eran pocos los indicios de que un desenlace así podría darse. Y no es la primera vez.

También es hora de que se entienda que divulgar noticias falsas sobre contrincantes

Karina había hecho una carrera notable que la había llevado, entre otros logros, a ser la primera mujer en ocupar un lugar en la mesa directiva de la Federación Nacional de Personerías. Esto cuando ejerció dicho cargo en su municipio. Era abogada y recientemente había terminado una especialización en contratación estatal en la Universidad Externado de Colombia. Pero, incluso más que sus títulos, importa dejar constancia de su vocación de servicio, rasgo que en un contexto tan complejo como el que hoy vive esta zona parece ser razón para ponerse en la mira de estos engranajes de la muerte que a toda costa quieren dividir la sociedad, exterminar la confianza y sembrar el terror para ellos poder reinar.



Hay que rescatar también todo lo que hay detrás del angustioso llamado en el video de marras para que cesara la divulgación de información falsa. Sin medir las consecuencias de sus actos, opositores de García, al parecer, facilitaron la circulación de versiones que por supuesto no tenían el más mínimo asidero en la realidad. Todos aquellos que participan en la actual contienda en cada uno de los municipios y departamentos del país deben tomar nota de esta tragedia. Es hora de que se entienda e interiorice que divulgar noticias falsas sobre contrincantes no puede ser asumido como normal, como una nueva realidad de la política. No. Hacerlo no solo es dinamitar los cimientos de la democracia, sino también abrir las puertas para que irrumpan quienes solo conocen el lenguaje de la muerte.



