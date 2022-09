Lupa al Santa Fe

Las autoridades de Bogotá tienen que ponerle la lupa a lo que ha venido sucediendo en el sector de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. El barrio es tristemente reconocido como la zona de tolerancia de la capital, donde pululan el trabajo sexual, la explotación de menores, el consumo de drogas y la mendicidad. Quizás por la indiferencia de todos, incluyendo a los mismos gobiernos, el mal que venía germinando ya no se reduce a lo descrito. El Santa Fe aparece ahora en las crónicas judiciales como el epicentro de verdaderas empresas criminales que han hecho de las rentas ilícitas su bastión para controlar todo tipo de negocios.

Dice un reportaje publicado en este mismo diario que en dicha zona era donde venía operando la temida banda de ‘los Maracuchos’, a la que recientemente se le dio un duro golpe que permitió la captura de al menos 15 de sus integrantes. Esta mafia controlaba, desde 2019, negocios relacionados con prostitución, narcotráfico, homicidios, sicariato y dio cuenta también de las escabrosas casas usadas como lugares de torturas y desmembramientos en el centro de la ciudad.

Por todo lo anterior, hace poco comerciantes y trabajadores del Santa Fe salieron a manifestarse públicamente. Están cansados no solo de la inseguridad, sino de la extorsión de la que son víctimas. De ahí que las acciones implementadas por Policía, Fiscalía y la Administración se estén intensificando y muestren algunos resultados. Pero no puede haber tregua, no se puede permitir que el crimen siga pelechando a sus anchas y nos devuelva a escenarios como en su momento lo fue la temida calle del Bronx.

En Santa Fe hay familias, comercio, colegios, escenarios lúdicos que también se ven afectados con esta situación. No hay que dejarlos solos. La gente reclama más control del trabajo sexual, más presencia de la Fuerza Pública para evitar la trata de personas y la venta de droga, además del desmantelamiento de estructuras criminales que pretenden convertir el barrio en una república independiente.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)