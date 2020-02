Los temas polémicos

Este nuevo capítulo de la discusión sobre el aborto ha hecho que toda la atención se concentre en la Corte Constitucional.

Y aunque es comprensible que así sea, pues será este tribunal el encargado de pronunciarse en los próximos días con respecto al polémico asunto cuando resuelva dos demandas de constitucionalidad, lo deseable sería que en el centro de la controversia estuviese más bien el Congreso de la República.



Y no solo en esta materia. También en lo que concierne a otras no menos polémicas como la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas LGBTI. Los proyectos de ley relacionados con estos tópicos se han hundido uno tras otro en un clima de total indiferencia de la mayoría de los parlamentarios.



Las cuestiones mencionadas tienen en común no solo lo sensibles y polarizantes que resultan entre la opinión, sino que la Corte le ha pedido una y otra vez al Parlamento hacer la tarea de reglamentarlas. Y que este, reiteramos, de manera sistemática le ha hecho el quite a la obligación.



Algunos observadores coinciden en que detrás de estas evasivas está el temor entre senadores y representantes de asumir una postura que sus electores no aprueben y acabe restándoles votos en la siguiente cita en las urnas.



Tal actitud del Legislativo le hace daño a la democracia, y es hora de que termine. Esto en razón de que deja en manos de otra rama del poder una responsabilidad que le corresponde, pues si para algo es necesario el Legislativo es, justamente, para zanjar debates por la vía institucional.



Por lo pronto, ha enviado el muy preocupante mensaje de que la instancia idónea para acercar posiciones antagónicas a través de la deliberación y el debate informado y respetuoso, y por este medio llegar a consensos, no está dispuesta a ello.

La mejor manera de atenuar la polarización en torno a estas materias es que en el Capitolio se dé una deliberación que acerque extremos FACEBOOK

TWITTER

Así debilita –aún más, por desgracia– la confianza de la gente en esta institución. De igual forma, termina alimentando y exacerbando el antagonismo entre las partes en el debate callejero, en la medida en que la falta de discusión en el Parlamento les cierra la puerta a posturas moderadas o maneras novedosas de abordar estos temas. Deja, en fin, la controversia atrapada en el callejón sin salida de las aproximaciones radicales, aquellas que defienden los que se empeñan en ver la realidad solo en blanco y negro.



Como está suficientemente claro, en el Congreso, tal y como está hoy conformado, las diferentes posiciones en torno a estas materias tienen quien las asuma y las defienda. Así como hay parlamentarios y parlamentarias abiertamente a favor, hay otros que se oponen y, en el medio, otros tantos abogan por vías intermedias que, por supuesto, son posibles. No hay duda de que si hace la tarea, saldrían fortalecidos tanto el Congreso como, en general, el Estado de derecho.



Ojalá, pues, que el Parlamento muestre coraje y lleve a sus salones estas discusiones. Si algo está claro es que mucho más grave que perder votos es el daño estructural que se le causa a la democracia cuando el miedo es más fuerte que el deber.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com