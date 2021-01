Los retos del 2021

El 2021 comenzó para Colombia con la buena noticia de la reducción en un 42 por ciento de los homicidios en la noche de Año Nuevo, en comparación con la cifra del año pasado. Es un hecho alentador que se suma al de la confirmación de la compra de 9 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 a Johnson y Johnson. Esta adquisición, además de las ya anunciadas, alimenta un poco más la esperanza con la que millones de hogares colombianos recibieron el nuevo año de que el 2021 sea, después de tantas angustias, el del final de la pandemia. La implementación de la estrategia de vacunación anunciada es, sin duda, el principal reto del país para estos 12 meses.

La disminución de homicidios citada se enmarca en la tendencia a la baja de este y otros indicadores claves registrada en 2020. Mantenerla en un año en el que la vida del país retomará cierta normalidad es uno de los grandes desafíos para el 2021.



Siguiendo con la seguridad, gran parte de los esfuerzos deberán concentrarse en lo que viene ocurriendo en los cascos urbanos. Los hurtos con violencia están alimentando una percepción de inseguridad que genera zozobra cotidiana. Igual de importante será lograr que en zonas críticas de disputa entre grupos armados se acaben las masacres, así como que la presencia estatal –que no se limite a lo militar– les dé garantías suficientes a hombres y mujeres que ejercen liderazgo en sus comunidades. Esto debe hacerse, independientemente de lo que suceda con la eventual fumigación de cultivos de coca con glifosato.



El desplome de la economía y el aumento del desempleo causados por la pandemia marcan los desafíos socioeconómicos. Estimaciones oficiales y de expertos calculan que el PIB crecería entre un 4 y un 5 por ciento en 2021, generando así el esperado rebote de la actividad productiva. Ahora bien: estos pronósticos asumen la continuidad en el proceso de reactivación de los sectores, incluso ante segundos picos o rebrotes de la pandemia.

Urge mantener las tendencias

En materia de empleo, el 2020 concluyó con una tendencia positiva que ha de mantenerse en el 2021. No obstante, el mejoramiento de los indicadores del mercado laboral tiene que atender los rezagos de mujeres y jóvenes que ya fueron identificados durante el choque del año pasado. Con el rebote debe venir un repunte con equidad.



Por último, pero no menos importante, está el ambiente. Los alentadores anuncios de metas más ambiciosas en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tienen que complementarse con esfuerzos para detener la deforestación, que el año pasado mostró cifras aterradoras. Además de los empeños policivos, judiciales y militares en curso para detener la tala, urge revisar lo que se está haciendo en el trabajo con la gente. Se necesita un componente social que permita que sean los pobladores de las zonas más afectadas los primeros defensores de los bosques y que les dé condiciones de seguridad a quienes allí lideran la defensa de los ecosistemas. Para ser claros: debe lograr que quienes arriesgan su vida defendiendo el ambiente sientan con hechos, no con palabras, que el Estado está verdaderamente de su lado.



