Los retos de Joe Biden

Nunca antes el mundo siguió tan de cerca y con tal nivel de ansiedad unas elecciones en Estados Unidos. En medio de múltiples temores, era mucho lo que estaba en juego. Para ese país y para el planeta. La expectativa no apuntaba solo a conocer quién ocuparía la Oficina Oval los próximos cuatro años y cuál sería la composición del Congreso. La pregunta en el fondo era si el desenlace de la jornada supondría una situación crítica e inédita para la democracia de este país, cuya solidez otrora se alimentó de una serie de pactos de caballeros siempre respetados por los contendores, sin importar cuán agudas fueran sus diferencias.

Por fortuna, el día transcurrió con tranquilidad, para descanso de quienes presintieron caos en las calles. Pero aquellos que temían que el 3 de noviembre iba no solo a exponer aún más las falencias del sistema electoral, sino que –y unido a esto– iba a dejar aún más maltrecha la democracia estadounidense han visto sus pesadillas hacerse realidad. Una vez más dicho sistema estuvo bajo la lupa, por sus reglas y por su mecánica.



La larga tensión tuvo un desenlace ayer, cuando el aspirante demócrata, Joe Biden –quien ganó el voto popular con una ventaja de más de cuatro millones de sufragios–, con su triunfo en Pensilvania alcanzó 273 votos del Colegio Electoral, y con ello supera el umbral de los 270 o más necesarios para ser declarado presidente electo de Estados Unidos. Su fórmula, Kamala Harris, será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de este país.



Hay que esperar, sin embargo, cómo procede Donald Trump, quien se ha mostrado reacio a aceptar los resultados. Respecto a estos, ha asumido posturas incoherentes: donde ganaba pidió suspender el conteo, donde perdía exigió contar “cada voto”. Sin pruebas, ha hablado de robo, causándole un enorme daño a la credibilidad del sistema electoral, piedra angular de la democracia de la nación que aún preside. Los anuncios virulentos del republicano sobre las múltiples acciones legales que emprenderá –las primeras no han prosperado– han alimentado el actual ambiente de ansiedad y tensión. Incluso, un amplio sector de su propio partido ha tomado distancia, a sabiendas de que no hay evidencia que sustente los reclamos y de que avanzar por este camino puede poner el país al filo del abismo.



Dejando de lado esta tempestad, hay que anotar que los desafíos que tendrá Joe Biden por delante son colosales. Su talante aplomado, sereno y respetuoso de las formas democráticas, el polo opuesto de Trump, será exigido a fondo en un puñado de tareas críticas. La primera, sin duda, es frenar la forma aterradora como se está dividendo la sociedad estadounidense. Tender puentes entre grupos que le han dado la espalda a lo que antes los unía por encima de las diferencias, incluidos sus propios seguidores. Para ello es clave su espíritu conciliador, plasmado en su primer trino tras conocer los resultados ayer, en el que dijo que gobernará también para quienes no votaron por él.

Joe Biden deberá tender puentes en un país profundamente dividido y mantenerse fiel a sus convicciones democráticas, incluso en contra de voces en su propias filas FACEBOOK

TWITTER

Como viene ocurriendo en el mundo, aquí se perdió la disposición de siquiera escuchar a quien piensa diferente, la norma es ‘cancelar’ al contradictor y encerrarse en las propias certezas. Con actos, más que con palabras, Biden, quien el viernes en la noche envió un mensaje de unidad nacional, tendrá que demostrarles a los votantes de Trump –medio país, nada menos– que es también su presidente, que es capaz de sintonizarse con sus anhelos y angustias. Tarea que encontrará un enorme obstáculo en la actividad del magnate en redes sociales. Y no solo Trump. Movimientos que se alimentan de delirantes teorías conspirativas van en aumento. Ellos no ahorrarán esfuerzos ni recursos para ganar nuevos adeptos en causas que buscan minar aún más la credibilidad de las instituciones, comenzando por la Presidencia.



Biden deberá vérselas con la pandemia de covid-19 –pésimamente manejada por Trump– y lidiar, a la espera de una vacuna que no llegará pronto, con los estragos que el coronavirus les ha causado a la economía y al tejido social de su nación. Hay que añadir que a estas alturas no es para nada claro que pueda contar con una mayoría de su partido en el Senado y que tendrá una Corte Suprema en la que son más los jueces de tendencia conservadora. En cierto momento podrá verse tentado a buscar atajos que le permitan esquivar tales obstáculos. Está llamado a recuperar el liderazgo mundial cuando más necesita el planeta quien oriente desafíos existenciales que solo se pueden enfrentar de manera conjunta como la crisis climática. Tendrá, obligatoriamente, que pasar la página de guerras comerciales y así lograr que la política exterior de su país esté de nuevo atada a los intereses del país y ya no a los caprichos de un solo individuo.



En un contexto mundial en el que fuertes vientos hacen tambalear los principios que por más de dos siglos mantuvieron en pie las democracias, Joe Biden tendrá su principal reto en mantenerse fiel a sus convicciones, por más anticuadas que a muchos, incluidos varios en sus propias filas, les puedan parecer.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com