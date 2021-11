El titular en los medios no solo ha sido revelador, sino, de cierto modo, escalofriante: ‘Los papeles de Facebook’. Si se ha estado hablando del asunto con temor y con fascinación desde que ‘The Wall Street Journal’ reveló ciertos documentos de la controversial compañía de Zuckerberg, filtrados con valor por la funcionaria Frances Haugen, es porque las revelaciones confirman el poder de Estado más allá de los Estados –y los desmanes de estructura de leviatán que se sirve de la corrupción– que ha alcanzado lo que alguna vez fue apenas una red social.

La punta del iceberg ha sido el papel de Facebook en la era de las noticias falsas y las posverdades, y su respuesta más bien débil ante el hecho de que la red haya sido un eficaz canal para la transmisión de discursos de odio y de teorías de la conspiración, pero ‘los papeles de Facebook’ que han estado revelando los más prestigiosos diarios norteamericanos desde agosto de este año denuncian a la empresa por no aplicar medidas eficientes con el fin de evitar ser usada para el tráfico de personas, para los negocios de los carteles de la droga, para los planes de los gobiernos represivos, para los matoneos desde los salones de clase hasta las democracias.



Zuckerberg ha dado explicaciones ante los parlamentos anglosajones cuando ha sido citado, y los documentos filtrados prueban que ha oscilado entre invertir miles de millones en la corrección de los problemas y salvar su relación con el trumpismo del Partido Republicano, pero todo parece indicar que –ante las revelaciones– no lo eximirá de responder a las claras y de corregir sus acciones ni siquiera el anuncio de que Facebook emprenderá la transformación de red social a imperio de experiencias de realidad virtual.



Porque ‘los papeles’ han dejado claro que no estamos ante la historia de un imperio que se salió de las manos, sino de uno que ha aplazado demasiado tiempo, a costa de millones de ciudadanos del mundo, el deber moral y democrático de enmendar el camino.



