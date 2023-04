La última vez que Colombia albergó unos Juegos Panamericanos fue hace más de 50 años, en Cali, en 1971. El país tendrá la oportunidad de repetir la gesta en 2027, año para el cual Barranquilla fue seleccionada como ciudad anfitriona. La sede fue escogida “por aclamación”, un hecho sin precedentes, destacó Panam Sports, entidad a cargo del certamen.

En los Panamericanos participan, en 34 disciplinas atléticas, 42 países de América continental y el Caribe. Se trata del evento multideportivo más importante de esta parte del mundo, solo superado por los Juegos Olímpicos y tan exigente como aquellos en materia de escenarios y organización. Además de tener el honor de recibir a los atletas más destacados del hemisferio, el país anfitrión demuestra su capacidad de llevar a cabo futuros encuentros de talla mundial. Barranquilla fue aclamada como sede por su sobresaliente organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Sin embargo, los preparativos, que iban viento en popa, se frenaron en los últimos meses. El director de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, ha manifestado su preocupación. “El tema de los Juegos Panamericanos de Barranquilla no ha avanzado”, señaló. Pidió un “diálogo claro” con las autoridades para recuperar el ritmo.

El elemento faltante es el apoyo del Gobierno Nacional, sin el cual será imposible llevar a cabo el evento. Tanto Barranquilla como Panam Sports están a la expectativa de que el presidente Petro, a través de su ministra del Deporte, le dé luz verde al proyecto.

De perderse esta oportunidad, la sede se iría para otro país. Y el deterioro en la credibilidad nos cerraría las puertas para organizar certámenes de este tipo por muchos años. Por eso es necesario no desperdiciar el camino andado –que no es poco– y asegurar la realización de los Panamericanos de 2027 en Barranquilla. Sería un lucimiento no solo para el Caribe colombiano, sino para Colombia, que se consagraría como destino deportivo de primer nivel.

