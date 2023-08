Los pacientes primero

A finales de julio, las tres EPS que registran los mejores índices de satisfacción entre sus 13 millones de usuarios le hicieron llegar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, una comunicación que acaba de salir a la luz pública. En la carta se describe como “difícil y angustiosa” la situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, lo que pone en duda la viabilidad de las entidades que suscriben la misiva.

Era de esperar que semejante llamado de urgencia llevara a una reacción inmediata del Gobierno. Sin embargo, no fue sino hasta la filtración del texto en cuestión cuando, esta semana, la Administración se enfocó en el asunto.

Lo que está sobre la mesa incluye el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), que equivale a la prima que se paga por cada afiliado dentro del sistema de aseguramiento vigente. Desde hace meses voceros del sector han señalado que el monto es insuficiente, con lo cual el servicio se presta a pérdida.

Además, las EPS firmantes señalan que el hecho de tener una mayor proporción de pacientes de alto costo las pone en riesgo, mientras que beneficia a otras con niveles más bajos de siniestralidad. De ahí que se solicite la inclusión de un factor que equipare las cargas y haya una distribución equitativa de los recursos.

Cualquier salida en falso incidirá en la vida de la gente y tendrá consecuencias negativas, en el corto, mediano y largo plazo. FACEBOOK

TWITTER

En tercer lugar está una solicitud de pago de obligaciones atrasadas, relacionadas con presupuestos máximos, que comprenden tecnologías no cubiertas por la UPC. También están los coletazos del covid-19 en miles de personas con síntomas prolongados o las billonarias deudas pendientes por liquidar.

Más allá de las posturas de unos y otros, las cifras no mienten y muestran un enorme deterioro, pues las pérdidas acumuladas de todas las EPS llegaron a 5,6 billones de pesos a junio pasado. Y nada hace pensar que la situación mejore. Al respecto, no faltan quienes responden con el conocido lema de “la salud no es un negocio”. Atractivo como suena, el problema es que una sucesión de quiebras afectaría directamente a la población en general, que cuenta con niveles de cobertura y bajo gasto de bolsillo únicos en la región.

Afirmar que se pueden acomodar millones de usuarios de la noche a la mañana en otras instituciones –como lo hizo el ministro Jaramillo– sin que se presente un deterioro de los niveles de atención raya en lo temerario. Cualquier salida en falso incidirá en la vida de la gente y tendrá consecuencias negativas, en el corto, mediano y largo plazo.

Es conocido que el presidente Gustavo Petro tiene una visión diferente de lo que debería ser el sistema de salud, y ello se refleja en el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso. Pero cualquier cambio de modelo no puede ser a costa del bienestar general, pues las reglas de juego existentes merecen honrarse.

Más grave aún sería abrirle la puerta a la “crisis inducida”, de la cual habló hace un año la exministra Carolina Corcho. Estrangular a las EPS para justificar una postura ideológica merecería la censura de los colombianos que, en proporción altamente mayoritaria, respaldan lo que existe, sin desconocer que hacen falta mejoras. Aquí se necesita un dialogo franco y constructivo. Una cosa es el rol de sanador, y otra, el de sepulturero.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com