Los osos que vimos

Llegamos hoy en este barco del tiempo, que suele navegar por aguas procelosas, a una fecha tradicional como lo es el 28 de diciembre. Este es un día dedicado a los Santos Inocentes, una fecha que suele ser de bromas y en el que ya es usual repasar los denominados osos del año.



En Colombia, en medio de la odiosa polarización, los altos funcionarios públicos deben vivir pisando huevos. A propósito, hay que recordar que entre las vicisitudes del proyecto de reforma tributaria presentado por el entonces ministro Carrasquilla, este pisó la cáscara al aventurase a decir que una docena costaba 1.800 pesos. Este desliz despertó, para usar una libertad del idioma, un cacareo nacional y hubo críticas ácidas o con gracia. Y no por ello, sino por consideraciones económicas y sociales de fondo, la reforma tuvo que ser retirada.



Hubo también osos académicos, como el de la conocida especie ‘plagius’, del que se le acusa a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, en su tesis de maestría. Así mismo, producto de pronunciamientos oficiales, es inevitable recodar que casi surge un libro con aquella declaración de “escritores neutros” invitados a la Feria de Madrid.

El Concejo de Bogotá le quiso dar, más bien, el abrazo del oso a la alcaldesa Claudia López. A punta de recusaciones y tutelas consiguió dilatar los 90 días que tenía para tramitar el POT que la ciudad necesita. Al final la capital se quedó sin un plan en el que participaran todos. Y cómo olvidar que la escuela de policía Simón Bolívar, de Tuluá (Valle), en una actividad pedagógica disfrazó a algunos agentes con el uniforme nazi. El hecho causó indignación y protesta de las embajadas de Alemania e Israel en Colombia. El presidente Duque tuvo que salir a ponerle talanqueras al peludo animal y condenar el hecho. Peludo fue también el oso del ministro de Defensa, Diego Molano, al considerar a Irán país enemigo en plena visita oficial a Israel. “Colombia no tiene países enemigos”, se apresuró a corregir Duque.



Ya se sabe que hoy, cuando los medios digitales suelen ser ojos y oídos que no duermen, es aconsejable medir las palabras. De los congresistas se dice que hicieron un oso de altos kilos al ausentarse a la hora de votar el proyecto que pretendía reducir el período de vacaciones; que dejaron escapar una bonita oportunidad para conectarse más con el pueblo. Pero también ellos, y otros personajes públicos, dejaron escapar términos no propios de altos ministerios, como se reza en las novenas de aguinaldo.

El fútbol vio la cara de un oso de anteojos cuando en Villavicencio los equipos Llaneros y Unión Magdalena disputaban el ascenso a la A. Los primeros quedaron casi paralizados, y Magdalena hizo el gol como Pedro por su arco en el último minuto, lo que le permitió ascender. El hecho se volvió escándalo global.



La lista es larga, pero no se trata de echar sal en las heridas, sino de invitar a que cada situación deje una lección aprendida. Así mismo, de exaltar que en este país que se debate entre la esperanza, el miedo y no pocas tragedias, el humor, inherente a nuestra idiosincrasia, sea un bálsamo oportuno. Y ojalá ese buen humor, con respeto, y la crítica constructiva, nos lleve siempre a la tolerancia. De lo contrario, haremos el oso como sociedad.

