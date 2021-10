Los jóvenes eligen

Por primera vez en Colombia, los jóvenes podrán participar activamente en la planeación y ejecución de todo lo concerniente al desarrollo de políticas que les afectan directamente. Lo harán a través de los Consejos Municipales de Juventud que se elegirán el próximo 5 de diciembre en el ámbito municipal, distrital y local. Y será un hito porque ellos y ellas no serán ya más convidados de piedra sino actores centrales que proponen, discuten y deciden sobre los temas de su interés, además de ejercer control sobre todo lo atinente a la gestión de gobierno.



En pocas palabras, se trata de velar por sus intereses, interceder por ellos y que estos no sean simplemente producto del deseo de un gobierno. Ahora la ley les permite a los muchachos ser parte de la agenda de los temas y causas que los mueven. Así quedó establecido en la Ley 1622 de 2013, cuando se expidió el estatuto de ciudadanía juvenil.



No es un secreto el desencanto que asiste a los jóvenes por la forma como se vienen manejando las cosas en el país, pero, particularmente, las que tienen que ver con su futuro. Lo han expresado en las calles, en las protestas, en los consejos estudiantiles, y lo repiten a diario a través de las redes sociales. Esto ha derivado en una alta oleada de pesimismo, desencanto y rechazo a las instituciones, cuando no en actos de violencia como los registrados en algunas ciudades.

Por todo esto es que resulta de vital importancia el proceso que se viene gestando en la conformación de listas para elegir a los consejeros de la juventud. Y es grato ver cómo son más de 40.000 los inscritos para participar en las elecciones de diciembre, a las que podrán acudir muchachos de entre 14 y 28 años. Son casi 8.000 las listas registradas a nombre de movimientos juveniles, independientes o de partidos políticos (21.000 hombres y 20.000 mujeres) y hay 10.824 curules para proveer en distintos municipios y 312 para Bogotá.



Al igual que ocurrió recientemente con la asignación de las curules de paz, las elecciones juveniles son una muestra más del poder de la democracia y de las posibilidades que esta brinda para la participación ciudadana. Cabe esperar que tales procesos sigan su curso natural y no terminen capturados por fuerzas extremistas o contaminadas por viejas prácticas políticas. Lo que pase con los jóvenes luego de este proceso electoral puede terminar siendo esa bocanada de aire fresco que de tiempo atrás reclama nuestro sistema político.



La elección de los consejos municipales de juventud es también una muestra de que no es con violencia ni a través del daño de bienes públicos ni con agresiones físicas a los demás como se van a resolver los problemas. La participación de los jóvenes en los asuntos de Estado es cada vez más necesaria y relevante si queremos sentar las bases de un país más consciente de su realidad y, por ende, más representativo.



La veeduría que ellos ejercerán en el contexto local, regional y nacional, y las propuestas que de allí emanen para concejos, asambleas y Congreso de la República deben reflejar las nuevas posturas que emanan de actores que marcarán la pauta del nuevo siglo. A los jóvenes del país les llegó la hora de participar y convertir sus reclamos en acciones.

