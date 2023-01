Los gritos de Irán

No es fácil comprender otra cultura. No es justo sacar conclusiones sobre todo un pueblo sin conocer a fondo su historia ni determinar sus matices. Pero la imagen de aquel padre doblegado del dolor por la partida sin gloria de su hijo, un campeón de karate condenado a muerte por un enfrentamiento con un miliciano islámico durante los disturbios en Karaj, no solo recuerda lo lejos que están de acabarse las históricas protestas que comenzaron en septiembre de 2022 por el asesinato brutal de la joven Mahsa Amini –que dejan, según defensores de derecho humanos, más de 500 muertos–, sino que demuestra que la severidad de las autoridades iraníes sigue produciendo dolor, repudio e indignación.

El Poder Judicial de Irán ordenó la ejecución del campeón de apenas 22 años, Mohammad Mehdi Karami, luego de acusarlo de haber participado –junto con quince personas más– en el ataque fatal a un basiji en las revueltas de noviembre pasado. Su padre, que fue noticia mundial desde que se dio a conocer el video en el que besa la tumba llena de flores, se cubre con una fotografía y reclama al cielo semejante destino, ha dejado en claro que su hijo no contó con un abogado defensor. No tiene miedo. Parece dispuesto a seguir denunciando las arbitrariedades como lo han estado haciendo las nuevas generaciones.

Quizás eso sea lo más sorprendente de estos meses de protestas y represiones: que, a pesar de que se sigan anunciando condenas a muerte de personas que han participado en las manifestaciones, el pavor no ha derrotado a la rabia que sienten cientos de miles de iraníes por lo que ha estado pasando. La escritora Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persépolis, ha resumido el asunto a The Guardian con las siguientes palabras: “Mi esperanza es que la situación conduzca al país a la belleza de la libertad y de la democracia”. Y ha hecho notar que esta vez “los muchachos están acompañando a las muchachas”.

De parte del Gobierno iraní, mucho más complejo de lo que suele pintarse, siguen llegando noticias que tienen en alerta a la comunidad internacional: su solidaridad con Rusia en tiempos de guerra, la amenaza del jefe de la guardia revolucionaria a los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo, la condena a 26 años de cárcel al futbolista Amir Nasr-Azadani. Y, sin embargo, tal vez sean las últimas palabras del campeón de karate ejecutado en la horca lo más contundente que se haya dicho contra la violencia de las autoridades: “Papá, me dieron la pena de muerte, pero no le digas nada a mamá –dijo–, que Dios los perdone”.

En septiembre de 2022 el pueblo iraní había dado con el símbolo de Amini, aquella mujer, de 22 años, arrestada y asesinada a golpes por la policía por estar usando mal el hiyab. En enero de 2023 ha aparecido este padre que se ha atrevido a asegurar que su hijo fue ejecutado por un crimen que no cometió. “Yo le preguntaba: ‘Mehdi, por mi vida, ¿tú hiciste eso?’. Y él me decía: ‘Te lo juro que no, papá, por Dios: te lo juro por tus manos trabajadoras, no’ ”, contó, y dejó claro, a Occidente al menos, que no estamos hablando de una cultura, sino de una tiranía capaz de todo para conservar el poder. Desmanes contra un pueblo valiente que lucha y grita al mundo por sus derechos, y que tienen que detenerse.

