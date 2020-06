Mañana, 19 de junio, se llevará a cabo la jornada inaugural de los llamados días sin IVA, que se repetirá el 3 y el 19 de julio. Será el estreno de una medida incluida originalmente en el paquete social de la más reciente reforma tributaria y que, según la Dian, aspira a mover aproximadamente 2,5 billones de pesos en sus tres jornadas.

Al igual que la devolución del IVA, estos ‘festivos’ tributarios adquirieron un sentido adicional a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus. Para el Gobierno Nacional, estos tres días sin IVA constituyen una apuesta que contribuye a recuperar la actividad económica, fuertemente deprimida por la lucha contra el covid-19. De hecho, la reglamentación incluyó las plataformas de comercio electrónico, inicialmente excluidas.



El sector del comercio fue uno de los primeros en cerrar por las restricciones sanitarias contra el coronavirus y ha sido de los más impactados. En abril, el mes de la cuarentena más estricta, la actividad comercial cayó un 42,9 por ciento, mientras que el comercio fue la rama que más contribuyó a la caída de la población ocupada: 2,3 por ciento.

Mantener la confianza de los compradores es vital para que los días sin IVA cumplan su objetivo de incentivar el consumo. FACEBOOK

TWITTER

Estas estadísticas no sorprenden a nadie. No obstante la alternativa del comercio electrónico, el confinamiento cerró las puertas de centros comerciales, negocios y locales en todo el país. Un alarmante porcentaje de ellos están hoy al borde de la quiebra o aún con dificultades para vender. Los siete grupos de productos, definidos por la reglamentación para esta exención de las jornadas, como vestuario, electrodomésticos, útiles y elementos deportivos, podrían ayudar a darles un empujón a las ventas comerciales.



Si bien los días sin IVA adquirieron ese objetivo adicional por la pandemia, algunas de las críticas en su contra, expuestas el año pasado durante la discusión de la reforma tributaria, siguen presentes. Por ejemplo, que la medida no generará nuevo consumo, sino que simplemente aplazará la decisión de compra y, también, que su impacto en la economía, como un todo, es muchísimo menor de lo que sus promotores estimaban.



Otra crítica estaba relacionada con el comportamiento de los comercios que supuestamente aprovecharían para quedarse ellos con todo el ahorro, en perjuicio del comprador final. Desafortunadamente, en estos días previos a la primera de las tres jornadas, varias cuentas en las redes sociales han denunciado el aumento inusitado de precios en algunos almacenes de cadena.



Estas denuncias deben ser atendidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes, tanto en estos días previos como durante los días sin IVA. A fin de cuentas, el éxito de una iniciativa fiscal como esta depende de que vendedores y compradores salgan favorecidos del ejercicio.



Por esa razón, mantener la confianza de los consumidores es fundamental para que estos participen con entusiasmo, física y virtualmente, en las jornadas. El consumo interno fue crucial en la senda positiva de crecimiento pre-pandemia y lo será también en la ruta de la reactivación sectorial. Una recuperación rápida es el objetivo económico para el segundo semestre y el año entrante.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com