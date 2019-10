Los desafíos de Claudia

El tono pausado y sereno de Claudia López tras su primer encuentro con el alcalde Enrique Peñalosa –con quien la atan un pasado de trabajo común y un presente de fuertes diferencias– permite entrever que ha entrado en una nueva tónica: la de gobernar. Sus reflexiones al final de la cita, si bien confirman la firmeza de sus convicciones y el deseo sincero de acertar, también dejan claro que es consciente de que el camino que le espera estará tapizado de enormes desafíos y decisiones que deberá tomar, más allá de cálculos políticos o intereses particulares.

Muestra de ello es su petición sin ambages para que el alcalde acepte revisar la conveniencia de abrir la licitación de la troncal de TransMilenio por la avenida 68, de cara a una promesa de su campaña, la extensión del metro hacia el occidente, o aguardar que un estudio defina si es la Boyacá o la ALO. También pidió que la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no se haga por la vía de un odioso decreto, sino que pueda ajustarlo el nuevo gobierno y aprobarlo el Concejo entrante. A ambas peticiones, Peñalosa dijo no, lo cual pone a Claudia y su equipo ante una disyuntiva.



Pero no serán los únicos, ni todos tendrán que ver con lo que deje el alcalde saliente. La agenda de tareas que le esperan a López es amplia y variada, y una de ellas es, efectivamente, mantener el ritmo de las obras y sacar adelante las que queden en etapa de licitación al tiempo que da inicio a las suyas. Y, sin duda, la más importante será el impulso de la movilidad mediante una red férrea y la extensión del metro hasta Suba y Engativá, lo que demandará el concurso del Ejecutivo y la consecución de millonarios recursos para hacerlo realidad sin afectar la estabilidad financiera del transporte público.

La alcaldesa electa tiene todo el derecho de privilegiar el programa de gobierno que ofreció y que incluye mantener lo que va bien FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a seguridad y justicia, mantener la tasa descendente de homicidios –como viene sucediendo desde hace varias administraciones– y quebrar la curva del atraco callejero violento –en particular en el transporte público– es otra asignatura pendiente. La misma alcaldesa ha dicho que esto último será posible con una pronta y efectiva aplicación de justicia para reducir la impunidad; por ello, el tema será prioritario en la etapa de empalme.



En materia ambiental, la calidad del aire es hoy por hoy una prioridad, especialmente después de las emergencias que se han vivido. Atacar las fuentes fijas que generan niveles no permitidos de contaminación y promover mecanismos que obliguen al transporte público y de carga a contaminar menos dejó de ser una petición ciudadana y se convirtió en una exigencia puntual.



Todo lo anterior sin mencionar que, de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendrá que seguir reduciendo la pobreza, el desempleo, la desnutrición crónica y potenciar el crecimiento de Bogotá como una ciudad que apuesta por la innovación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento, puntos que resaltó en su discurso.



Finalmente, hay un desafío que no es de poca monta: reconciliar a los bogotanos. La campaña mostró una ciudadanía tolerante y alejada de las fórmulas que la dividieron, pero exigente con sus elegidos. Y Claudia debe responder a ese clamor aplicando otra de sus máximas: “Gobernaré con las manos libres”.