Los científicos deben orientar

El nuevo coronavirus pone a la totalidad de los científicos del mundo en el mismo nivel de desconocimiento, que los obliga –en su contexto de rigor– a estudiarlo, entender su comportamiento y sacar conclusiones que permitan tomar decisiones acertadas, para contrarrestar su amenaza en todos los rincones del planeta.

Además, con la dificultad de que, por su agresividad y fácil transmisión, se exige pisar el acelerador en las investigaciones, que por sus características no pueden deslizarse por arenas movedizas ni, menos, emitir resultados ligeros que puedan multiplicar los efectos peligrosos del germen. Dicho de otra manera, este nuevo inquilino del cuerpo humano, que ya ha causado la muerte a más de 145.000 personas en el mundo, solo permite dar pasos cortos, sin siquiera una perspectiva de mediano plazo, algo que saben los científicos de verdad.



Sin embargo, a pesar de lo poco o nada que se conoce de este virus respiratorio, la sociedad ve que de pronto circulan documentos que estudian desde la intimidad estructural de su genética, pasando por la forma de tratarse, sin dejar de lado teorías sobre el comportamiento en las comunidades, hasta el impacto demográfico que tendrá sobre las poblaciones.



Basta ver el sinnúmero de modelamientos que desde diferentes esquinas vaticinan escenarios que van desde la inocuidad plena hasta cataclismos que arrasan con gran parte de la humanidad y no pocas veces son amplificados por los medios de comunicación, y al final pueden ser acogidas como verdades en algunos espacios en los que, incluso, se toman decisiones.



A esto se suma que dichas voces –homologadas por el frágil entendimiento del patógeno– se casan en competencias que, a la larga, pueden propiciar un caos que termine poniéndose a disposición del miedo y la desinformación general, dos ingredientes negativos en el curso de la pandemia.



En este sentido, a diario aparecen estudios que dan cuenta del origen del virus, su comportamiento sobre las células, la respuesta de las defensas, la fisiopatología y propuestas de tratamientos eficaces que rápidamente pueden ser rebatidos por investigaciones del mismo tenor, en una agobiante secuencia para los espectadores ávidos de información. Todo ello amplificado por las redes sociales en una especie de alud conceptual del que cualquier persona puede echar mano para extractar elementos que asume y transmite como verdades, pero que pueden llegar a convertirse en prácticas no rigurosas, ante el desespero creado.



Y aunque cualquiera podría decir que en una situación como esta es mejor pecar por exceso que quedarse inmóvil, esto no siempre es atinado, sobre todo cuando dichas prácticas pueden involucrar el bienestar de otros, o la comunidad en general, como en la aplicación de medidas clínicas contra la covid-19, en las que el máximo rigor y la mejor evidencia disponible son inamovibles.



Es evidente que en una epidemia tan mediatizada circulan por las redes particulares y bibliotecas virtuales de los médicos protocolos de tratamientos que en un alto porcentaje se encuentran en fase experimental, por lo que deben tomarse con la máxima reserva antes de llevarlos a la práctica.



Para la muestra están, por ejemplo, las voces encontradas frente a antiinflamatorios, cloroquina, presión positiva, inmunidad, genética y antirretrovirales que en los espacios académicos –como es natural– son elementos de debate, pero en otros no tan rigurosos se asumen como verdades aplicables.

Los aportes de la comunidad científica y académica son bienvenidos y fundamentales en un momento tan apremiante como el que vivimos. Pero en este escenario hay que tener la sabia modestia de entender que el mundo está aprendiendo, por lo que trabajar cooperativamente el conocimiento se convierte en imperativo en la carrera de hallar resultados con los que se puedan salvar vidas y retomar el necesario equilibrio social. Lo claro es que aquí hay mucho en juego y es la hora de cruzar resultados investigativos.



Esta coyuntura exige, como nunca, trabajo en equipo del conocimiento previo, análisis de publicaciones serias y datos obtenidos de centros con experiencia investigativa, además de promover estudios propios, en un contexto integral y colectivo al servicio de la nación.



Es hora de pensar en la conformación de un comité científico único que oriente conductas y tratamientos, proyecte consensos y responda con legitimidad las dudas e inquietudes de médicos, equipos tratantes y tomadores de decisiones en todos los rincones del país.



EDITORIAL

