Longevidad a medias

En el mundo, la esperanza de vida al nacer aumentó de 66,8 años en el 2000 a 73,3 años en 2019, y los años de vida saludable al nacer crecieron de 58,3 años a 63,7 años, lo que en otras palabras quiere decir que la humanidad cada vez vive más, pero desafortunadamente los años ganados en una gran proporción no se viven de manera saludable. Este es apenas uno de los datos que acaba de dar a conocer la Organización Mundial de la Salud en las ‘Estadísticas mundiales de salud 2022’, y en los que también queda claro que el covid-19 sigue siendo una amenaza.



Con respecto a los años por vivir y el tiempo saludable que de ellos se disfruta, hay que decir que han aumentado en todos los países. Sin embargo, estos componentes siguen siendo más altos en los que tienen mayores ingresos, al punto de que en estos –al compararlos con los más pobres– la esperanza de vida ha ganado más de 11 años, y la vida saludable casi 10, en un lapso de algo más de 20 años, aunque el ritmo de estos crecimientos se ha desacelerado después del 2015.



Llama la atención que en el informe se deja claro que estas diferencias también se observan entre sexos, a tal punto que la esperanza de vida y los años de vida saludable han sido 5,1 años y 2,4 más altos en mujeres que en hombres, tendencia que se mantiene desde el 2000.

Por supuesto, hay que reconocer la disminución de las tasas de muerte en todo el planeta como consecuencia de que las enfermedades transmisibles, principalmente en las naciones de bajos ingresos, vienen cediendo terreno, y que dejan entrever que las tasas por estas causas se han reducido en más de la mitad desde el 2000. Sin embargo, hay que llamar la atención en que estos promedios cambian al observarse que mientras en los países de altos ingresos 7 de las 10 principales causas de muerte fueron enfermedades no transmisibles, que responden por más del 85 por ciento de las muertes en dichos lugares, en los países pobres las enfermedades transmisibles responden por casi la mitad (46,8) de los fallecimientos en los periodos analizados.



Estos datos deben ser la base para tomar decisiones desde el plano sanitario, dado que permiten identificar –a partir de las causas de enfermedad y muerte– sus determinantes y actuar sobre ellos para procurar que lo ganado en términos de vida se equilibre prontamente en bienestar. No basta con saber que las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, la demencia, las patologías degenerativas y los accidentes respondan por los años de vida sana que se pierden en los países con mayores ingresos, mientras que en los más limitados económicamente, las infecciones de las vías respiratorias, las diarreas, la tuberculosis, las enfermedades relacionadas con la maternidad y el parto, la malaria y la desnutrición, entre otras, sigan haciendo de las suyas.



En momentos en que los aspirantes a la presidencia discuten sus planes de gobierno, no sobra recordarles que en Colombia existe una Ley Estatutaria de Salud que define una bitácora en términos integrales de promoción, prevención y atención de la enfermedad que permiten mejorar estos indicadores a nivel nacional.

