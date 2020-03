Logros insuficientes

Conforme pasan los años, el sentido de la celebración del 8 de marzo como Día de la Mujer, en Colombia ha vivido una evidente transformación. Mientras que hace un tiempo esta jornada era una fecha con connotaciones más bien banales, en las que ellas recibían regalos y se les dedicaban elaboradas y sentidas frases que enaltecían su género, hoy las cosas han cambiado. Y, aunque persisten –y es comprensible que así sea– las costumbres heredadas, el 8 de marzo es cada vez más un día de profunda reflexión antes que de celebración. Más que del Día de la Mujer a secas, hoy se insiste, con razón, en que se trata del día de la lucha por la igualdad y la no discriminación.

Es esta una tarea en la que el país ha alcanzado notables avances, sobre todo si se toma como referente el panorama de hace apenas unas décadas. Un informe del Foro Económico Mundial conocido esta semana deja bien parada a Colombia: el principal logro está en el cierre de brechas entre hombres y mujeres, escalafón en el que el país pasó del puesto 40 al 22. Es positivo también lo conseguido en materia de empoderamiento político de ellas: en este listado, Colombia ascendió del puesto 59 al 33. Factores como contar con un gabinete paritario, que la Vicepresidenta sea una mujer y que haya aumentado la cantidad de parlamentarias tuvieron que ver con esta mejora. La brecha sigue cerrándose así mismo en acceso a la salud y, sobre todo, a la educación. Aquí hay que destacar que en lo relacionado con la educación superior, la tasa de matrículas de las mujeres, 65 por ciento, supera la de los hombres, que es del 56 por ciento.



La mala noticia es que estos logros siguen siendo insuficientes, pues persisten numerosos retos para alcanzar una verdadera igualdad. Y aquí todos los esfuerzos deben centrarse en el plano laboral, donde las cifras no son, de ninguna manera, motivo de orgullo, sino todo lo contrario.



El principal indicador, el de la participación laboral, si bien muestra una mejoría, pues en los últimos diez años la tasa de esta participación para las mujeres, según cifras del Dane, pasó de 46 a 54 %, todavía no contiene números satisfactorios. Además, la brecha de participación apenas disminuyó cuatro puntos porcentuales en este mismo lapso. Lo cierto es que cerca de la mitad de las mujeres colombianas siguen excluidas del mercado laboral, lo que a su vez tiene un impacto enorme en sus posibilidades de lograr autonomía y alcanzar la realización personal.



No hay duda de que donde más esfuerzos deben concentrarse es en las áreas rurales y los sectores menos favorecidos. En el ámbito rural, la tasa de participación de ellas en el mercado laboral es 17 puntos porcentuales menor que la de los hombres. Hay otras cifras que dejan claro que persiste la desventaja para las mujeres: en términos de remuneración, las mujeres sin capacitación ganan 63 pesos por cada 100 que obtienen los hombres. Una situación injusta que se replica también en lo concerniente a las mujeres con estudios universitarios: aquí, la relación es de 81 por cada 100. La brecha salarial es del 12 %.



El Dane reporta, además, que la búsqueda de empleo es más difícil para ellas: 13 de cada 100 que están buscando empleo no lo consiguen, frente a 8 de cada 100 hombres. Entre quienes tienen estudios universitarios también hay disparidad: 11 por ciento no consiguen emplearse, frente a 9 por ciento de ellos. Del mismo modo, resta mucho trecho en campos como la calidad del empleo: la mayor parte de las mujeres en Colombia, cuando consiguen trabajo, lo logran bajo condiciones precarias.

La situación sigue siendo crítica para las mujeres en zonas rurales y las de escasos recursos. Para transformar esta realidad es fundamental una nueva manera de abordar la economía del cuidado FACEBOOK

TWITTER

Aquí se debe añadir que mientras buena parte de las colombianas se preparan para ingresar al mercado laboral o se desempeñan en él, también tienen que dedicar tiempo al trabajo doméstico y a cuidar personas de su entorno familiar, en tareas que no son remuneradas. En estas labores ellas gastan el doble de cantidad de horas al día en comparación con los hombres. Las más jóvenes, aquellas entre los 15 y los 18 años, y las mayores de 60 están igualmente en desventaja a la hora de procurarse un ingreso propio. Por ello no sorprende que en todos los departamentos del país sean más las mujeres que los hombres en situación de pobreza.



Queda claro que si bien Colombia ha venido haciendo la tarea, y que en este campo tiene conquistas para mostrar, aún falta trecho. Persisten pesados lastres culturales. Se debe priorizar la economía del cuidado: urge visibilizarla y sensibilizar a la población sobre su importancia; avanzar en la formalización de quienes se dedican a estas labores, pero, ante todo, dejar atrás la noción de que estas son terreno vedado para los hombres. Esto es fundamental para nivelar las cargas y por esta vía permitir que siga, y ojalá se acelere, el avance del país en reducción de la brecha entre géneros en lo que a empleo se refiere. Valga el lugar común: en este como en tantos otros ámbitos, la igualdad comienza por casa.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com