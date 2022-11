Lo que votó EE. UU.

Tres días después de la jornada electoral en Estados Unidos, lo apretado de la diferencia en algunos estados y distritos no ha permitido saber qué partido controlará cada una de las cámaras del Congreso. Aun así, con esta incertidumbre que puede prolongarse varios días más –en el caso del Senado hasta el 6 de diciembre, cuando tendrá lugar la segunda vuelta en Georgia–, es posible extraer conclusiones.

Ante todo, no se dio el escenario previsto de una victoria rotunda republicana apalancada por la baja popularidad del presidente Joe Biden; por una economía caminando por el filo de la recesión y por el azote de una inflación que registra su nivel más alto en las últimas cuatro décadas. La “marea roja” con la que el Partido Republicano esperaba lograr el control pleno del Congreso no llegó. Analistas lo atribuyen a la reacción que generó, sobre todo entre las votantes, la decisión de la Corte Suprema, que al pronunciarse frente al caso Roe vs. Wade abrió las puertas para que varios estados establecieran severas restricciones para el aborto. También tiene su cuota el temor que generaron algunos candidatos de perfil extremista sobre cuyas capacidades recaían serias dudas. Muchos de estos fueron apoyados por el expresidente Donald Trump, uno de los grandes perdedores de la jornada. Caso contrario al del reelecto gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien ahora se perfila como la gran carta republicana para intentar recuperar la Casa Blanca.

Ante el nuevo escenario, Colombia debe interpretarlo con serenidad y moderación y así mantener a salvo la relación bipartidista. FACEBOOK

Y si bien es factible que el Partido Demócrata pierda el control de al menos una de las cámaras, lo que implicaría no solo un obstáculo gigante y casi insalvable para su ambiciosa agenda legislativa, el presidente Biden se ha mostrado conforme con el veredicto de las urnas. Se apoya en el hecho de que estas elecciones de ‘mitaca’ han sido siempre desfavorables para el partido del inquilino de la Oficina Oval. Esta vez, en cambio, no solo no se dio la debacle pronosticada, sino que el resultado ha sido moderadamente favorable a sus toldas con victorias en estados y distritos claves. Se espera que en este ambiente, Biden muy probablemente confirme su intención de buscar la reelección.

Se puede destacar también que en medio de las profundas diferencias que hoy determinan uno de los periodos de mayor polarización en la historia del país del norte, no se vieron afectadas la credibilidad del proceso electoral ni la confianza en el voto como instrumento por excelencia de cambio social. Estos consensos, por fortuna, siguen a salvo y sosteniendo una democracia que navega por aguas tormentosas y tiene el reto de seguirse manteniendo como un referente global de los sistemas basados en la defensa de las libertades.

Para Colombia, el escenario probable de una Cámara de Representantes bajo control republicano –partido poco afín en términos ideológicos al actual gobierno– significa un reto que es necesario leer e interpretar con serenidad y ponderación. Es claro que es un escenario distinto al previsto, pues las decisiones claves en política exterior necesitan de la aprobación del Senado, pero aun así obliga a avanzar con pies de plomo, diplomacia y apelar al hecho de que los cimientos e intereses comunes de una sólida relación binacional de dos siglos han sido por lo general inmunes a los ires y venires de la política interna de este histórico aliado.

