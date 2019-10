Lo que sigue: hacerlo bien

Varias generaciones vieron pasar el metro de Bogotá. O al menos el anuncio de su puesta en marcha. Varios alcaldes se hicieron elegir con la promesa de sacarlo adelante. Muchas alegorías se concibieron en su nombre para significar la derrota de algo o de alguien y dar a entender que el metro de la capital era sinónimo de imposible. El jueves pasado, antes del mediodía, toda esta retórica pasó a ser historia.

La adjudicación de la obra al consorcio Apca Transmimetro, integrado por las firmas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited, puso fin a más de 70 años de espera. Serán ellas las que asuman su construcción elevada y la operación durante 20 años.



Llevar a buen puerto este ambicioso proyecto no fue fácil. La sola estructuración técnica y financiera demandó el concurso de múltiples entidades, empezando por el Gobierno Nacional; el análisis juicioso de las misiones que evaluaron su viabilidad, el cumplimiento de estrictos requisitos de la banca multilateral para avalar créditos, los más de 500.000 documentos que se descargaron a fin de que las empresas se interesaran por la obra y el papel vigilante de los órganos de control. A todo ello hay que sumar las demandas, las controversias políticas –que no cesan– y el afán de convertir el metro en trofeo político de unos y otros. Pero, como bien dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, “los proyectos transformadores nunca son fáciles”.



Hablamos en este caso de una obra de 23,9 kilómetros, tasada en 12,9 billones de pesos –sin incluir costos financieros–, que partirá del extremo sur de la ciudad hasta la calle 72, en el norte; contará con 16 estaciones, 30 trenes, beneficiará a más de 2,5 millones de personas de nueve localidades y permitirá hacer numerosos desarrollos urbanísticos. Para tener una idea del desafío que representa, hablamos de una de las cinco infraestructuras más grandes que se ejecutan en América Latina hoy y la de mayor envergadura en el ámbito nacional.



Con la adjudicación del metro, hay puntos que deben quedar claros. El primero, que se trata de una iniciativa que no le pertenece a nadie, si bien ha de reconocerse el empeño del alcalde Enrique Peñalosa para no cejar en su deseo de concretarla, como hace 20 años lo hizo con TransMilenio. Pero valiosos fueron también los estudios dejados por pasadas administraciones y que fueron reconocidos por el gerente de la empresa. En segundo lugar, si bien se trata de una obra de Bogotá, es en el fondo un proyecto de país por todo lo que significa. El 70 por ciento del costo que demandará el metro será gasto local, lo que impactará positivamente la economía al jalonar distintos sectores, además de la generación de empleo. Solo en compra de predios hay inversiones previstas por 4 billones de pesos. Y, por último, el metro es posible gracias a los ciudadanos que lo reclamaron, que mayoritariamente respaldan el modelo seleccionado, y a la paciencia demostrada a lo largo de estas décadas.



A esos ciudadanos no se les puede fallar. Si la etapa de adjudicación fue ardua y exigente, la que viene lo será aún más: la construcción y operación en el 2025. Ello implica, por un lado, una estricta auditoría que vele por la observancia de lo pactado, el manejo transparente de los recursos y el cumplimiento irrestricto de todas y cada una de las condiciones fijadas en los acuerdos con la ciudad. Así mismo, resulta indispensable un llamado de atención a los habitantes de Bogotá para que asuman con una alta dosis de tolerancia y optimismo el desarrollo de los trabajos en los años venideros. El metro es una realidad, y depende de todos llevarlo a buen puerto.

En la centenaria vida de este diario registramos una y otra vez, en grandes titulares, los anuncios de los metros para Bogotá. Kilómetros de tinta y papel hemos gastado alabando sus bondades e informando sobre sus características. Pues bien, lo que corresponde ahora es hablar de una obra que por fin se hará realidad. Los bogotanos se la merecen, el país se la merece. Es un peldaño más hacia lo que debe ser un sistema de movilidad que incluya variados esquemas que garanticen el desplazamiento de la gente en condiciones dignas: troncales, cables, buses eléctricos y bicicletas, entre otros.



El metro no será el fin de los trancones ni la panacea que resuelva los problemas de movilidad de Bogotá. Pero sí, un paso necesario que había que dar y se dio. Y, en vísperas de elecciones, sobra decir que desde ya este constituye uno de los desafíos centrales del nuevo gobierno. Superar la polémica, sacarlo adelante manteniendo la disciplina, el coraje y el empeño demostrado por todos los que lo hicieron realidad –autoridades distritales y nacionales, Concejo y la propia ciudadanía– es la tarea que sigue. En pocas palabras, garantizar que se haga bien.

