Lo que nos deja el 2021

Esta noche, cuando se escuchen las campanadas de las 12, entre abrazos, risas o lágrimas se habrá ido uno de los años más angustiantes que hayan vivido nuestro país y el mundo en el último siglo.



Poner la mirada en lo que ha sido este 2021 seguramente es doloroso, más para quienes perdieron seres queridos o cercanos por causas del enemigo invisible. Vivimos un primer semestre especialmente triste, en el que las camas UCI llegaban al tope, con cifras de miedo, en las que quienes se iban para siempre pasaban de 600 al día. Un drama que ojalá nunca tengamos que afrontar de nuevo. Evocarlo hoy solo pretende una voz de solidaridad con quienes sienten un vacío en sus hogares. Además, un llamado a la conciencia de la prevención.



Este año nos deja luto. Porque, aparte del covid, otros factores pusieron una cuota triste. El paro nacional, que es un derecho, tuvo desarrollos alejados de quienes pacíficamente quisieron expresar su rechazo a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, junto con otras pretensiones sociales. Se lamentó, con razón, el desborde de fuerza por parte de quienes representan las armas del Estado. Igualmente, que decenas de colombianos hayan muerto en estos hechos de violencia de todo lado. Y con el triste 'aporte' de un vandalismo desatado contra los bienes públicos. Los torpes y prolongados bloqueos costaron en escasez de alimentos, alza de precios y hasta en vidas de recién nacidos. Esta mirada atrás tiene que servir de lección y de catarsis.



Duelen las masacres, que hay que condenar y combatir. Los líderes sociales siguieron pagando con sus vidas la invaluable tarea de ser la voz de las comunidades. Entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre habían sido asesinados 130 líderes y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo. Ellos también dejan un vació en muchas comarcas nacionales.



Pero, por suerte, esta es una nación que sabe sobreponerse, que no se doblega y que cuenta con una institucionalidad sólida. Porque también vimos una sociedad con banderas blancas que pedía que le permitiera trabajar por su país. Por eso, el 2021 también estuvo enmarcado por la reactivación de la actividad productiva. A mitad de año, aún con el humo de las protestas y los efectos del virus, pocos habrían anticipado la capacidad de resiliencia de la sociedad en el segundo semestre. Hoy, los comercios y los restaurantes están abiertos; las fábricas, operando; los vuelos, despegando –y confiemos en que así se mantengan si nos sabemos cuidar entre todos–, y las familias, reuniéndose y reencontrándose.

Hoy, cuando se llega

a este renovar de esperanza y propósitos, es fundamental pensar como sociedad, en revisar errores y replantear estrategias o continuar las acertadas.

Y se dio un inesperado y bienvenido repunte económico que se refleja en un crecimiento proyectado del PIB que bordea los dos dígitos, así como en el entorno social y en el ambiente colectivo. La reactivación va mucho más allá del dinamismo del aparato productivo. Se trata del aguante financiero y compromiso social de cientos de miles de empresarios que sostuvieron empleos, y en muchos casos crearon puestos de trabajo. Esa reactivación este año también se traduce en la acertada estrategia del Gobierno en la inmunización masiva de los colombianos contra el covid-19. El Plan Nacional de Vacunación ha sido y seguirá siendo crucial para el repunte productivo del país. Con casi 28 millones de esquemas completos y más de tres millones de dosis de refuerzo, la estrategia gubernamental ha sido acertada, justo es reconocerlo y aplaudirlo.



Colombia se levantó tras el desplome histórico de 2020. Y para ello fueron esenciales el empuje y el deseo de salir adelante de millones de colombianos. Los hogares, muchos ayudados por las vitales transferencias monetarias del Gobierno y los gobiernos locales, aún en medio del dolor por la pérdida de seres queridos por el virus, salieron a trabajar para recuperar las pérdidas materiales de la crisis.



Los esfuerzos silentes también hay que mencionarlos. Las Fuerzas Armadas, que pusieron gran cuota de sacrificio en pos de su misión, merecen gratitud. Este año ha sido difícil para aquellos que siguen sin conseguir empleo y para quienes la pandemia tocó a sus familias. Cientos de miles de mujeres no han podido salir al mundo laboral mientras cuidan a adultos mayores y niños cuyos colegios estaban cerrados. Muchos negocios, medianos y pequeños, no pudieron aguantar el duro choque de la pandemia, los paros, los cierres y, ya en el segundo semestre, los altos costos.



Hoy, cuando se renueva la esperanza y se señalan propósitos, es fundamental pensar como sociedad en revisar errores y replantear estrategias o continuar las acertadas; en reducir las inequidades; en no olvidar a los rezagados de la reactivación, un imperativo ético y principal objetivo de la política económica de Colombia. El que tengamos un país con oportunidades para todos, en paz y más unidos, debe ser una meta colectiva, que incluye a los medios de comunicación y, en especial, a quienes se preparan para dirigir los destinos de la nación. Feliz año les desea esta casa editorial.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com