Lo impensable

Es una cifra dramática e imposible de entender: el 74 por ciento de las 25.695 víctimas de violencia sexual registradas en la Fiscalía General de la Nación durante el 2019 –porque Medicina Legal les practicó los exámenes de rigor– eran colombianos de menos de 15 años, niños. Es esta una realidad monstruosa que, además de todo, no cesa, pues, como lo detalló la subeditora de Justicia de este diario, Milena Sarralde, en un extenso artículo especial de la serie ‘No es hora de callar’, en enero de este 2020 la Fiscalía General recibió 3.348 denuncias por delitos sexuales, o sea, 7,72 por ciento más que en enero del año pasado.

Este delito es una verdadera pesadilla que empieza en los hogares de miles de colombianos: 108 casos se denuncian cada día; ocho de diez víctimas son mujeres, niñas, y entre los menores de edad que fueron atacados en 2019, según puede constatarse en los registros, 2.744 no habían cumplido cuatro años, 6.200 no tenían nueve y 10.204 pasaban apenas por la adolescencia.



No puede ser peor. Se trata de números mucho más altos que las cifras escandalosas contabilizadas, por ejemplo, cinco años atrás. Y resulta inevitable e importante preguntarse por qué el horror continúa –y, según parece, crece–, no obstante las campañas mediáticas, los discursos indignados y los proyectos de endurecer las penas.



Prueban los números del año pasado, una vez más, que una gran parte de los victimarios, 11.716 de los verdugos para ser precisos, eran familiares cercanos de las víctimas: mejor dicho, los monstruos impensables que arruinan las infancias y las vidas de tantos colombianos eran esposos, exesposos, padres, padrastros, tíos, primos –hombres en el 82 por ciento de los casos–, y fueron capaces de lo peor en las propias casas de los niños y las niñas. En doce dolorosas sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que han salido en lo que va de este año, se puede notar la repugnante facilidad con la que ciertos depredadores se permiten los abusos a los menores indefensos.

Son evidentes también las dificultades para investigar y castigar cada uno de estos casos: la impunidad es exasperante y tiende a revictimizar y traumatizar aún más a los maltratados, pero lo cierto es que llegar a la reconstrucción de los hechos requiere no solo cruzar las barreras y los secretos de cada una de esas familias, sino concebir toda una cultura en la que la violencia sexual sea algo inconcebible y en la cual se crea en el camino y en la solución de la justicia. Pero tiene que haber conciencia, más esfuerzos de la justicia y de toda la sociedad.



Tenemos por delante, entonces, una labor de fondo que debe llevarse a cabo sin pausa hasta darles nuevos aires a los rechazos y las campañas mediáticas contra la violencia sexual: tenemos enfrente la tarea de combatir desde la cuna, casa por casa, la desigualdad, el machismo, la violencia intrafamiliar, el desprecio por la vida humana y el cinismo ante la justicia, que contrastan con el temor de Dios que desde hace siglos se ha estado recomendando –y promocionando de puertas para afuera– en Colombia.



