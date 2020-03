Llegó el coronavirus

Pocas cosas tan anunciadas como la llegada al país del nuevo coronavirus. Y, tal como se presumía, ya hizo su presencia a través de un caso importado de una mujer procedente de Milán.

Sin más, Colombia ya forma parte de ese listado de 86 naciones que al cierre de esta edición tienen como inquilino el nuevo germen que causa la enfermedad covid-19. Este evento debe mirarse desde diferentes aristas, todas orientadas a que sus efectos sobre el bienestar de la población sean mínimos.



Lo primero que hay que decir es que si bien esto se esperaba dos meses desde que el nuevo coronavirus hizo su aparición en China, fueron un lapso prudencial para conocer su dinámica epidemiológica, entender mejor su actuar dentro del cuerpo y tener estadísticas reales acerca de su capacidad para enfermar y terminar con la vida de los humanos.

Llegó al país para quedarse, y se tendrá que aprender de él para que esta convivencia, como se espera, sea llevadera. FACEBOOK

TWITTER

Y esto permite saber con certeza que muchas personas podrán recibirlo en su cuerpo sin que se presenten síntomas –ni siquiera sabrán que lo tuvieron–. Otro grupo considerable presentará un cuadro leve que no requiere atención diferente al manejo que se da a un cuadro respiratorio común, una minoría podrá tener complicaciones que pueden desencadenar neumonías, y de ellos, un porcentaje muy bajo tendrá desenlaces fatales (el 2 por ciento).



La segunda mirada revela que el sistema de salud tuvo tiempo suficiente para ponerse en guardia y medir su capacidad de respuesta, definir protocolos y orientar potenciales rutas de atención. De hecho, en el campo diagnóstico, el Instituto Nacional de Salud desarrolló de manera técnica la prueba para detectar el virus antes que cualquier otra nación del continente. En consecuencia, se generaron acciones en puntos de ingreso al país, fronteras y líneas de acción en departamentos y municipios.



En este tiempo, la comunidad también ha estado lo suficientemente expuesta a información acerca de las medidas básicas para prevenir el contagio y sobre cómo actuar ante escenarios graves, lo que pocas veces ocurre en el país. Dicho esto, se puede afirmar que hay unas bases en la población que plantean una mínima idea de cómo actuar.



De ahí que la llegada del virus, dada conocer ayer por el ministro de Salud, haya disparado de manera automática la etapa de contención epidémica, que pone a prueba ya en la práctica si todo lo que se preparó antes tiene efectividad o no. Lo cual no significa de ninguna manera que se diga que todo está listo, sino que, por el contrario, es un llamado a establecer si se requieren los ajustes necesarios y a la participación de todos los sectores de la sociedad.



Aquí, en esencia, se puede decir sin exageraciones que la responsabilidad es de todos, sin dejar de lado que las autoridades sanitarias son las que llevan la voz cantante con la apropiación de recursos y medidas suficientes, pero que deben tener su papel las acciones concretas desde cada hogar en un contexto de tranquilidad y responsabilidad.



El nuevo coronavirus llegó al país para quedarse, y se tendrá que aprender de él para que esta convivencia, como se espera, sea llevadera. El mensaje es: calma.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com