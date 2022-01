Llamadas desde la cárcel

En la larga lista de problemas sin control en las cárceles del país hay uno, el de las llamadas ilegales que se hacen desde casi la totalidad de los sitios de reclusión, que, además de los cuantiosos recursos con los que aceita la maquinaria de la corrupción detrás de las rejas, se proyecta hacia el exterior y agrega un desafío más a las ya difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los colombianos: el de la llamada extorsión carcelaria.

Esta es una vieja y costosa práctica criminal que no parece tener solución. Siguen las llamadas amenazantes desde las cárceles, de la mano de redes de corrupción en las que hay miembros del Inpec que permiten la entrada de aparatos –la venta de minutos ilegales es un negocio millonario en las prisiones–, y también porque la estrategia de los inhibidores de señal ha resultado no solo onerosa para el fisco, sino ineficiente.



Un reciente informe de este diario es contundente: los bloqueadores no sirven o funcionan mal frente a las tecnologías de 4 y 5 G, y de 16 instalados en el país hay tres que están inoperantes por vandalismo –de nuevo, las dudas apuntan al personal administrativo y de guardia que tiene acceso a la ubicación de esos aparatos–; uno más fue afectado por un incendio y hay otros tres inservibles por falta de mantenimiento. Entre ellos está el de La Picota, que según las investigaciones es uno de los principales focos de llamadas extorsivas y de las de suplantaciones en compras y créditos millonarios.



Urge que el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec funcionen y se articulen para evitar que el bloqueo de señales celulares siga siendo una burla. Eficientes controles internos, investigaciones y condenas de la justicia, tanto para los extorsionistas como para los servidores públicos que, por acción u omisión, han permitido su accionar no suenan a medidas imposibles, además de la adquisición de equipos que realmente cumplan con la función determinante de acabar las llamadas de los que, como dice una vieja canción, nos hablan desde la prisión.

EDITORIAL

