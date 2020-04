Libres de contagio

Que cerca de 900 municipios del país estén libres de la presencia del nuevo coronavirus será una oportunidad para que el Gobierno Nacional, los regionales y las autoridades sanitarias desplieguen estrategias audaces para mantener esa condición, en armonía con sus especificidades y patrones socioculturales. Es una gran tarea si se tiene en cuenta que en dichas localidades habitan al menos 16 millones de personas –una tercera parte del país–, la mayoría de ellas ligadas a fragilidades económicas y a una ruralidad que difícilmente puede mantener su sustento en las condiciones actuales.

Nadie duda de que la cuarentena general es una medida necesaria que, ligada a otras, ha mostrado resultados, medidos en términos de disminución del contagio viral y una adaptación favorable del sistema sanitario para evitar potenciales desbordes de la pandemia, condición irrefutable para todos.



Sin embargo, en momentos en que se habla de flexibilizaciones y de salidas reguladas por sectores en medio del mantenimiento de la cuarentena general, determinar con claridad las necesidades de cada población sin alterar el objetivo sanitario global se puede convertir, si se hace bien, en un factor para contrarrestar la crisis social de algunos territorios.

En cualquier escenario, es fundamental que las autoridades locales refuercen su papel de vigías primarios de la salud. FACEBOOK

Aunque la actividad agrícola hoy es una de las excepciones, no hay que dejar de lado que esta requiere cadenas de venta, transporte y distribución de productos que, desafortunadamente, se ven truncadas por el confinamiento urbano, por lo que realizar ajustes en este sentido es clave. Todo ello debido a que esta es la fuente de alimentación para las grandes urbes.



De igual forma, fortalecer los procesos de vigilancia y control para que en los municipios en los que se pueda permitir la movilidad general para el mantenimiento de la economía vital, y de paso el autosostenimiento de los pobladores, es otro elemento que puede mirarse con cautela.



Hay que tener en cuenta que las autoridades locales deben reforzar su papel de vigías primarios de la salud en sus jurisdicciones. Y esto requiere voltear a mirar con responsabilidad sus centros de atención (llámense hospitales o IPS de primer nivel) para adecuarlos de manera digna y efectiva a las necesidades de sus pobladores no solo en términos de coronavirus, sino también de patologías generales, con el objeto de evitar desplazamientos a otros lugares.



Como es natural, se hace imperioso, asimismo, garantizar la presencia de un recurso humano pertinente para que bajo la estrategia de atención primaria lidere esencialmente procesos de prevención, cambio de hábitos y la génesis de una cultura en favor del autocuidado, con proyección colectiva.



Esto no será posible si no se actúa de manera decidida sobre los llamados determinantes sociales que influyen en el estado de salud de los pobladores, para lo cual, desde el nivel central, hay que volcarse a fin de acompañar a estos municipios con recursos y transferencias de conocimiento y asesorías permanentes.



No hacerlo es perder la oportunidad de proyectar la verdadera descentralización que requiere el país. Las cuarentenas locales o zonales pueden ser posibles.



