Leyes para la crisis

Con la convocatoria a sesiones extras para terminar de aprobar el nuevo Código Electoral –sin duda la iniciativa más significativa– terminó el primer período de sesiones de la actual legislatura.

Llegada la hora del balance, hay que comenzar por recordar las dificultades que tuvo el Congreso para alcanzar velocidad de crucero. Esto se debió a las dudas y disputas que trajo la nueva realidad: fue difícil alcanzar un consenso sobre cómo iban a desarrollarse las sesiones. Finalmente, los parlamentarios se decantaron por una fórmula mixta que combinó presencialidad con aforo reducido de senadores y representantes, además de virtualidad. A juicio de algunos observadores, fue excesivo e innecesario el desgaste, habida cuenta de la situación de crisis por la pandemia, que tenía a muchos sectores, y a la ciudadanía en general, pendientes del Capitolio y de proyectos que fueran tabla de salvación o empujón en tiempos de reactivación.



Con todo, puede decirse que Senado y Cámara al final enmendaron la plana. Sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis del covid-19. Dan fe de ello la ley que abrió la senda del ambicioso plan de vacunación anunciado el viernes, la de apoyo al turismo –tal vez el sector más perjudicado por las medidas restrictivas de la movilización–, la de apoyo a los agricultores y la de emprendimiento.



Las mayorías que con el tiempo ha logrado conformar el Gobierno, sumadas al clamor de cientos de miles de hogares que hoy pasan verdaderas penurias, sin duda ayudaron a que estos proyectos se convirtieran en ley. Mayorías que, por razones que merecen análisis aparte, no fueron puestas a prueba por el Ejecutivo con otras reformas de gran envergadura y que siguen en el congelador. Las dudas que persisten sobre el piso legal de las sesiones no del todo presenciales pudieron haber influido en que reformas de gran calado no fueran esta vez las protagonistas.

La excepción fue el Código Electoral. Una ley que todavía debe pasar por el tamiz de la Corte Constitucional y requiere ser observada con lupa. Entre tanto, se pueden destacar aspectos positivos como la paridad de género en las listas y volver a alertar, como ya se hizo desde estos renglones, sobre la posibilidad de que dé rienda suelta a apetitos burocráticos. La desventaja en la que quedan los movimientos significativos de ciudadanos respaldados por firmas en asuntos como la auditoría de los resultados electorales –cuando estos todavía no sean de conocimiento público– también llama la atención y seguramente ocupará parte importante de las discusiones de los togados en el alto tribunal.



En lo que concierne al control político, este giró en torno al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en debates que tuvieron un evidente tinte preelectoral. Al final, ninguna de las dos mociones impulsadas prosperó y el Consejo de Estado le dio la razón al Gobierno en uno de los temas por los que tuvo que comparecer.



Es probable que la llegada de la vacuna acelere el regreso de la presencialidad al Capitolio. La muy probable discusión de actos legislativos y reformas urgentes servirá para que el país sepa si el Congreso, como todos esperamos, salió fortalecido de la crisis.



