Lejos de terminar

Las imágenes de la caótica evacuación de miles de personas huyendo del régimen talibán en Afganistán, sumadas al conflictivo contexto del país asiático, tenían con los pelos de punta a los organismos de inteligencia de varios países. Era real y angustiante el riesgo de que Estado Islámico del Khorasan (EI-K) –grupo terrorista afgano afiliado al Estado Islámico–, Al Qaeda o los mismos talibanes quisieran pescar en este río revuelto con un derramamiento masivo de sangre. Confirmando las peores sospechas, un brutal ataque suicida en inmediaciones de la terminal aérea de Kabul dejó el jueves pasado más de 160 muertos y cientos de heridos. Entre las víctimas hubo 13 militares de Estados Unidos. Es una grave tragedia, con muchas consecuencias.

Desde agosto de 2011, cuando los talibanes derribaron un helicóptero que transportaba tropas norteamericanas y afganas que causaron 38 muertos, no se registraba un episodio cruento con un saldo fatal tan alto para las tropas del país del norte. Y fue también el primer ataque con bajas en 18 meses. Así las cosas, el baño de sangre del jueves ha sido interpretado como un preludio de lo que vendrá una vez termine la evacuación de Afganistán el próximo martes, fecha, que, a pesar de los ataques, ha sido ratificada por Joe Biden como límite para la operación.



Y es que a la preocupación por los abusos de todo tipo que puedan cometer los talibanes una vez en el poder, sobre todo contra los derechos de las mujeres, se suma, por un lado, la confrontación que librarán con EI-K, grupo que considera traidores a los talibanes por el pacto firmado con Estados Unidos el 12 de septiembre de 2020 en Doha (Catar). De hecho, muchos antiguos militantes de los talibanes hoy engrosan las filas del grupo comandado por el temido Shahab al Muhajir. Por el otro, a muchos en el planeta les inquieta que así como talibanes e EI-K hoy rivalizan, es clara la cercanía entre los extremistas que controlan Afganistán y otro grupo terrorista: Al Qaeda. La tentación de convertir este grupo en aliado puede fortalecerse ante el hecho de que los talibanes están lejos de tener un control total y duradero del territorio. Está, por ejemplo, el caso del valle de Panjshir, bastión de la Alianza del Norte, opositora histórica de los talibanes. Y todo esto, en un contexto donde existe un combustible propio de conflictos internos de esta índole: la abundancia de cultivos ilícitos de amapola.



Es tan compleja la situación que, incluso, algunos analistas se han atrevido ya a plantear un escenario futuro en el que los talibanes y Estados Unidos terminen alineados en una confrontación contra EI-K; episodios no muy lejanos, en los que estos ya han recibido algún tipo de apoyo de Washington para esta causa, alimentan dicha predicción.



Seguramente al tanto del intrincado rumbo que tomó la situación, con riesgos enormes y nula posibilidad de reportar algún dividendo, Joe Biden adoptó inicialmente la decisión de concretar el retiro con una fecha límite y luego la sostuvo esta semana, pese a todo lo ocurrido: desde las dantescas imágenes de afganos desesperados colgados de aviones hasta los trece uniformados de su país caídos, asunto que no es de poca monta en términos de política interna.

Es claro que el mandatario demócrata se encuentra en el centro de la tormenta, en la que recibe duros dardos de los republicanos –hecho previsible–, pero también de algunos congresistas de su propio partido, que consideran que la salida de Afganistán pudo haberse dado de una manera menos traumática, sin llegar a precisar cuál. En un país cuyo signo ha sido en tiempos recientes una feroz polarización, tales consensos deben inquietar mucho a la Casa Blanca, más aún después de observar los sondeos de esta semana, en los que la popularidad del sucesor de Donald Trump en las encuestas llegó al nivel más bajo de su mandato.



Allí, no obstante, ha prevalecido una mirada de larga duración basada en el hecho de que buena parte de los estadounidenses querían la salida de Afganistán. La idea, según trascendió, era apostarle a que el cumplimiento de este objetivo a la larga prevalecería en la memoria sobre la forma como se alcanzó. Pero este cálculo no contempló la obligatoria llamada presidencial a los familiares de los soldados y marines muertos, episodio tan doloroso como costoso para Biden, que ya tuvo que hacerlo en 13 ocasiones.



Esto hará mucho más difícil pasar la página de Afganistán, país del que está pendiente el mundo, porque implica también cumplir con su promesa de castigar como corresponde a los responsables de las muertes. De manera que el que se anunció como punto final puede terminar siendo punto seguido. Y no es solo lo que se haga para que no queden impunes los ataques: se habrán retirado las tropas, pero el polvorín que dejan amenaza la seguridad mundial, asunto del que no puede ser ajeno la que, a pesar de todo, sigue siendo la primera potencia del orbe.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com