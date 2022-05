Legalizar para cuidar

En una década larga, entre 2011 y este 2022, al menos 1.350 personas murieron en Colombia en accidentes relacionados con la minería. La mortal estadística, que no para de crecer, es una pálida aproximación a los altísimos riesgos que existen en el país para desarrollar una actividad que de por sí es peligrosa y requiere máximas exigencias en materia de responsabilidad y control.



En los últimos dos años, de acuerdo con estadísticas oficiales, hay un notorio aumento en el número de accidentes y muertes. Así, en el 2020 se reportaron 153 emergencias que dejaron 171 muertos; y en el 2021, 128 accidentes y 148 fallecimientos. En los primeros cuatro meses de este 2022, la cuenta fatal ya iba en 51 muertes en 34 incidentes, incluida la explosión de una mina de carbón en Ráquira, Boyacá, que dejó 15 personas fallecidas.



La minería –más en naciones que, como la nuestra, siguen pujando por alcanzar mejores niveles de desarrollo y equidad– sigue siendo uno de los renglones más importantes para la economía. La explotación racional y responsable de esas riquezas representa no solo una fuente de empleo fundamental sino que irriga las finanzas oficiales –y desde allí, los programas sociales– a través de impuestos y regalías. Boyacá, por ejemplo, recibirá en este 2022 unos 358.000 millones de pesos gracias al carbón y las esmeraldas.



Los beneficios económicos de la minería, que son innegables, desafortunadamente no han estado acompañados, en el país, por la existencia de los controles constantes y eficientes que son absolutamente fundamentales para hacer frente a los retos inherentes a esa actividad. Así, el mismo departamento de Boyacá es el que registra el mayor número de personas muertas en accidentes de minas, con 333 casos desde 2011.

Aunque mucho se ha avanzado, siguen siendo totalmente insuficientes los esfuerzos para garantizar que la minería y la defensa del medioambiente se puedan desarrollar bajo el mismo paradigma. Mucho nos falta por hacer no solo para desterrar prácticas depredatorias sino para recuperar, como sucede en otras regiones del mundo, los ecosistemas impactados en el pasado por la minería. La ausencia de protección física y laboral de muchas de las personas que se dedican a ese trabajo y los intereses en el sector de operadores irregulares, cuando no de organizaciones a criminales, son asignaturas aún pendientes en Colombia.



La formalización de la minería irregular, de la que depende el sustento de miles de familias en todo el país, debe avanzar para lograr la implementación de buenas prácticas en seguridad laboral y protección del ambiente. Esa formalización y el consecuente aumento de los controles y verificaciones de las autoridades respectivas redundarán en menos vidas perdidas.



Y, por último, a la par de esa tarea tiene que avanzar la acción de la justicia y de la Policía para romper el control que ejercen los grupos armados ilegales y los narcos sobre la explotación de minerales preciosos –especialmente del oro, pero también de coltán–. Un control que les representa no solo ingentes ingresos sino una ventana para lavar ingresos provenientes del narcotráfico.

