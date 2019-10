Lecciones de una fuga

México se vio sorprendido el viernes pasado cuando en la ciudad de Culiacán, el tenebroso cartel de Sinaloa, en una operación como de película de acción, con poderoso armamento, muertos y destrucción, rescataba a Ovidio Guzmán López, ‘Chapito’, uno de los hijos menores del ‘Chapo’ Guzmán, quien paga cadena perpetua en Estados Unidos.

Y no solo México. El mundo observó con estupor esta acción sin precedentes, con saldo de 8 muertos, 16 heridos, 49 reos fugados y destrucción por todos lados, producto de 6 horas de ráfagas y terror. Y, claro, dejó peligrosas e inquietantes lecciones.



Tal vez, cuando se posesionó como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), con el propósito –según dijo– de luchar contra la corrupción, defender la democracia, pacificar el país, cambiar “balazos por abrazos”, no midió suficientemente el poder de los carteles de la droga, que dejan unas 25.000 muertes anuales. Tampoco la calaña de los capos, a los que solo los mueve el dinero del fatídico negocio, por encima de cualquier sentimiento de humanidad.



Desafortunadamente, el país azteca está pagando un precio muy alto, en vidas y desapariciones, en la guerra contra las mafias. Y no es solo el cartel de Sinaloa, pues allá hay unas seis tenebrosas organizaciones igual o más poderosas que esta, que dominan unas 80 células del narcotráfico.

México vive una violencia ocasionada, en especial, por este monstruo, que deja unos 100 muertos diarios. Esta semana, al asalto de Culiacán se sumaron enfrentamientos en los estados de Michoacán y Guerrero, con un saldo fatal de 28 muertos. Y entre 2006 y 2018, la lucha contra este flagelo ha abierto más de 250.000 tumbas en esa nación.



El presidente, a quien diputados del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron la renuncia, junto con su gabinete de seguridad, a raíz de este hecho, debe entender que los carteles son alérgicos a los abrazos con las instituciones democráticas y es peligroso ser benevolentes. Lo sabe Colombia, que ha sentido como pocas naciones el asedio de los carteles. Y si una lección han dejado estas experiencias, es que dar señales de claudicación puede ser una decisión estratégica, con algunos réditos en el corto plazo, pero es fatal en el mediano y largo plazo.



Los argumentos del mandatario no han convencido. Y han dado, en cambio, señales de una preocupante incapacidad para hacerle frente al mayor desafío que tiene por delante. Dudas quedan también de qué tan al tanto estaba de la operación del ejército que terminó en la captura del ‘Chapito’.



El asunto debe ser motivo de enorme preocupación para Colombia, toda vez que la dinámica de esta economía ilegal en nuestro país depende en gran medida de lo que suceda en el país azteca. Un fortalecimiento de los carteles allí se traducirá en un aumento de la demanda de cocaína, y esto significa mayor criminalidad, deterioro institucional y destrucción del medioambiente en nuestro suelo.



El gobierno de López Obrador debe cambiar la directriz y confrontar las mafias con todo el poder de las armas y de la justicia, pero no debe estar solo. Porque las mafias sí se suelen unir, y esta es una afrenta contra la humanidad.

